Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, яка засуджує будь-які спроби силою змінити статус-кво України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kyodo News.
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У резолюції зазначили, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".
Палата представників Японії закликала зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії та підкреслила, що "будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили недопустима".
Також парламентарі звернулися до уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе для досягнення миру.
"Ми наполегливо закликаємо уряд втілити наші надії, співпрацювати з міжнародною спільнотою, використати всі дипломатичні ресурси та зробити все можливе для ослаблення напруженості в Україні та якнайшвидшого досягнення миру", – ідеться у резолюції.
Нагадаємо
Минулого тижня верхня палата польського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про політичну та фінансову підтримку України.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
У Росії заперечують плани вторгнення в Україну.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО, а на російсько-українському кордоні не відбуватимуться військові навчання країн Альянсу.