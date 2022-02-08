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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Київ • УНН

 • 39216 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, яка засуджує будь-які спроби силою змінити статус-кво України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kyodo News.

Деталі

У резолюції зазначили, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

Палата представників Японії закликала зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії та підкреслила, що "будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили недопустима".

Також парламентарі звернулися до уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе для досягнення миру.

"Ми наполегливо закликаємо уряд втілити наші надії, співпрацювати з міжнародною спільнотою, використати всі дипломатичні ресурси та зробити все можливе для ослаблення напруженості в Україні та якнайшвидшого досягнення миру", – ідеться у резолюції.

Нагадаємо

Минулого тижня верхня палата польського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про політичну та фінансову підтримку України.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

У Росії заперечують плани вторгнення в Україну.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО, а на російсько-українському кордоні не відбуватимуться військові навчання країн Альянсу.

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