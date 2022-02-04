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Шахед-136

Сенат Польщі одностайно схвалив резолюцію на підтримку України

Сенат Польщі одностайно схвалив резолюцію на підтримку України

Київ • УНН

 • 20223 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні верхня палата польського парламенту ухвалила резолюцію про політичну та фінансову підтримку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Gazeta Prawna.

Деталі

За ухвалення резолюції проголосувало всі 92 сенатори.

"Сьогодні, коли Україна зіткнулася зі смертельною загрозою — загрозою чергового вторгнення — особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримувала нашого сусіда. Без незалежної України немає безпечної Польщі. Вільна Україна — одна із гарантів безпеки Польщі", - ідеться в резолюції.

Сенат зазначив, що підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання країні зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці українських військових. 

"Росія зібрала на кордонах України величезну армію, оснащену танками, важкою артилерією, кораблями та бойовою авіацією, що може призвести до спалаху найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", — додали сенатори.

Сенат Республіки Польща також впевнений, що діалог з Росією можливий, однак він не може відбуватися в ситуації військового шантажу, який підриває принцип недоторканності кордонів у Європі.

"Умовою цього діалогу є відведення російських військ від українського кордону", – наголосили в резолюції.

Нагадаємо

Уряд Польщі схвалив постанову щодо військової підтримки Україні. Планують скерувати зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

У Росії заперечують плани вторгнення в Україну.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО, а на російсько-українському кордоні не відбуватимуться військові навчання країн Альянсу.

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