Сенат Польщі одностайно схвалив резолюцію на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні верхня палата польського парламенту ухвалила резолюцію про політичну та фінансову підтримку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Gazeta Prawna.
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За ухвалення резолюції проголосувало всі 92 сенатори.
"Сьогодні, коли Україна зіткнулася зі смертельною загрозою — загрозою чергового вторгнення — особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримувала нашого сусіда. Без незалежної України немає безпечної Польщі. Вільна Україна — одна із гарантів безпеки Польщі", - ідеться в резолюції.
Сенат зазначив, що підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання країні зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці українських військових.
"Росія зібрала на кордонах України величезну армію, оснащену танками, важкою артилерією, кораблями та бойовою авіацією, що може призвести до спалаху найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", — додали сенатори.
Сенат Республіки Польща також впевнений, що діалог з Росією можливий, однак він не може відбуватися в ситуації військового шантажу, який підриває принцип недоторканності кордонів у Європі.
"Умовою цього діалогу є відведення російських військ від українського кордону", – наголосили в резолюції.
Нагадаємо
Уряд Польщі схвалив постанову щодо військової підтримки Україні. Планують скерувати зенітно-ракетні комплекси Piorun.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
У Росії заперечують плани вторгнення в Україну.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО, а на російсько-українському кордоні не відбуватимуться військові навчання країн Альянсу.