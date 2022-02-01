Уряд Польщі схвалив військову підтримку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Уряд Польщі схвалив військову підтримку Україні. Варшава відправить легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
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“На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання — переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси”, — йдеться в повідомленні.
Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję. pic.twitter.com/H6ueqyA99F— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 1, 2022