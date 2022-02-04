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Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию в поддержку Украины

Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 20212 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня верхняя палата польского парламента приняла резолюцию о политической и финансовой поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gazeta Prawna.

Детали

За принятие резолюции проголосовали все 92 сенатора.

"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной угрозой — угрозой очередного вторжения — особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина — одна из гарантов безопасности Польши", - говорится в резолюции.

Сенат отметил, что поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставку стране оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных.

"Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией, что может привести к вспышке крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны", — добавили сенаторы.

Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, который подрывает принцип неприкосновенности границ в Европе.

"Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", — подчеркнули в резолюции.

Напомним

Правительство Польши одобрило постановление относительно военной поддержке Украине. Планируют направить зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

В России отрицают планы вторжения в Украину.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не разрешат вступить в НАТО, а на российско-украинской границе не будут проходить военные учения стран Альянса.

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