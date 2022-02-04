Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня верхняя палата польского парламента приняла резолюцию о политической и финансовой поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gazeta Prawna.
Детали
За принятие резолюции проголосовали все 92 сенатора.
"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной угрозой — угрозой очередного вторжения — особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина — одна из гарантов безопасности Польши", - говорится в резолюции.
Сенат отметил, что поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставку стране оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных.
"Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией, что может привести к вспышке крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны", — добавили сенаторы.
Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, который подрывает принцип неприкосновенности границ в Европе.
"Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", — подчеркнули в резолюции.
Напомним
Правительство Польши одобрило постановление относительно военной поддержке Украине. Планируют направить зенитно-ракетные комплексы Piorun.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
В России отрицают планы вторжения в Украину.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не разрешат вступить в НАТО, а на российско-украинской границе не будут проходить военные учения стран Альянса.