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Шахед-136

США просять Японію допомогти з поставками зрідженого газу до Європи у разі зриву угод із Росією

США просять Японію допомогти з поставками зрідженого газу до Європи у разі зриву угод із Росією

Київ • УНН

 • 14084 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сполучені Штати надіслали запит Японії, з проханням перенаправити частину зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи, якщо російсько-українська криза призведе до перебоїв у постачанні, повідомили Reuters у п'ятницю джерела в уряді Токіо, передає УНН.

Деталі

За словами міністра промисловості Японії Коїчі Хагіуда, Японія є ключовим імпортером ЗПГ, але перш ніж пропонувати міжнародну допомогу, їй необхідно переконатись у достатній кількості внутрішніх постачань.

Чотири джерела в уряді підтвердили запит США, одне повідомило, що він надійшов раніше цього тижня.

"Ми хотіли б подумати про те, як ми можемо зробити свій внесок у міжнародне співтовариство", - заявив Хагіуда.

Але у зв'язку з холодною зимовою погодою, бідній на ресурси Японії, необхідно спочатку забезпечити свої внутрішні поставки.

За словами Хагіуди, ситуація в Україні справила значний вплив на стабільне постачання енергії до Японії, тому Японія уважно стежитиме за ситуацією.

Доповнення

Минулого тижня Сполучені Штати, найбільший у світі виробник природного газу, звернулися до Катару та інших великих виробників енергії з проханням постачати в Європу більше газу, якщо Росія скоротить поставки.

Минулого тижня джерело повідомило агентству Reuters, що Катару буде потрібна допомога США, щоб переконати своїх покупців направити газ до Європи, де близько 30-40% потреб у газі задовольняє Росія.

Японія імпортувала 74,32 млн тонн ЗПГ у 2021 році, але поступилася місцем покупцям Китаю, який збільшив імпорт надохолодженого палива на 18% до рекордно високого рівня.

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