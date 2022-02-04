США просять Японію допомогти з поставками зрідженого газу до Європи у разі зриву угод із Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сполучені Штати надіслали запит Японії, з проханням перенаправити частину зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи, якщо російсько-українська криза призведе до перебоїв у постачанні, повідомили Reuters у п'ятницю джерела в уряді Токіо, передає УНН.
Деталі
За словами міністра промисловості Японії Коїчі Хагіуда, Японія є ключовим імпортером ЗПГ, але перш ніж пропонувати міжнародну допомогу, їй необхідно переконатись у достатній кількості внутрішніх постачань.
Чотири джерела в уряді підтвердили запит США, одне повідомило, що він надійшов раніше цього тижня.
"Ми хотіли б подумати про те, як ми можемо зробити свій внесок у міжнародне співтовариство", - заявив Хагіуда.
Але у зв'язку з холодною зимовою погодою, бідній на ресурси Японії, необхідно спочатку забезпечити свої внутрішні поставки.
За словами Хагіуди, ситуація в Україні справила значний вплив на стабільне постачання енергії до Японії, тому Японія уважно стежитиме за ситуацією.
Доповнення
Минулого тижня Сполучені Штати, найбільший у світі виробник природного газу, звернулися до Катару та інших великих виробників енергії з проханням постачати в Європу більше газу, якщо Росія скоротить поставки.
Минулого тижня джерело повідомило агентству Reuters, що Катару буде потрібна допомога США, щоб переконати своїх покупців направити газ до Європи, де близько 30-40% потреб у газі задовольняє Росія.
Японія імпортувала 74,32 млн тонн ЗПГ у 2021 році, але поступилася місцем покупцям Китаю, який збільшив імпорт надохолодженого палива на 18% до рекордно високого рівня.