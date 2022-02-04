США просят Японию помочь с поставками сжиженного газа в Европу в случае срыва соглашений с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Соединенные Штаты направили запрос Японии, с просьбой перенаправить часть сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если российско-украинский кризис приведет к перебоям в поставках, сообщили Reuters в пятницу источники в правительстве Токио, передает УНН.
Детали
По словам министра промышленности Японии Коичи Хагиуда, Япония является ключевым импортером СПГ, но прежде чем предлагать международную помощь, ей необходимо убедиться в достаточном количестве внутренних поставок.
Четыре источника в правительстве подтвердили запрос США, одно сообщило, что он поступил ранее на этой неделе.
"Мы хотели бы подумать о том, как мы можем внести свой вклад в международное сообщество", - заявил Хагиуда.
Но в связи с холодной зимней погодой, бедной на ресурсы Японии, необходимо сначала обеспечить свои внутренние поставки.
По словам Хагиуды, ситуация в Украине оказала значительное влияние на стабильную поставку энергии в Японию, поэтому Япония будет внимательно следить за ситуацией.
Дополнение
На прошлой неделе Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель природного газа, обратились к Катару и другим крупным производителям энергии с просьбой поставлять в Европу больше газа, если Россия сократит поставки.
На прошлой неделе источник сообщил агентству Reuters, что Катару будет нужна помощь США, чтобы убедить своих покупателей направить газ в Европу, где около 30-40% потребностей в газе удовлетворяет Россия.
Япония импортировала 74,32 млн тонн СПГ в 2021 году, но уступила место покупателям Китая, который увеличил импорт сверхохлажденного топлива на 18% до рекордно высокого уровня.