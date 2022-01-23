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США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу в случае российского вторжения в Украину - СМИ

США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу в случае российского вторжения в Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 29417 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами газа о планировании чрезвычайных мер на случай, если российское вторжение в Украину нарушит поставки в Европу. Об этом пишет УНН со ссылкой на FT.

Детали

Отмечается, что переговоры с Катаром и государствами-членами ЕС, направленные на обеспечение дополнительных морских перевозок сжиженного природного газа, приобрели актуальность после того, как переговоры на высоком уровне по безопасности между Вашингтоном и Москвой на этой неделе принесли минимальный прогресс.

Это усилило опасения, что конфликт может ударить по поставкам газа в то время, когда Европа сталкивается с рекордными ценами. Однако официальные лица предупредили, что “волшебной палочки” для решения потенциального дефицита не существует, поскольку континент уже находится в тисках энергетического кризиса.

“Мы смотрим, что можно сделать в рамках подготовки к мероприятию, особенно в середине зимы, когда запасы европейского природного газа в хранилищах очень малы”, — заявил изданию высокопоставленный представитель администрации США.

Другой человек, проинформированный о переговорах с Дохой, сказал, что “есть возможность изучить долгосрочную гарантию безопасности СПГ, тем более что Катар значительно увеличит производство СПГ в ближайшие несколько лет”.

“В краткосрочной перспективе это будет зависеть от готовности других стран-клиентов изменить маршрут и наличия нераспределенного СПГ”, — сказал источник. “Однако в 2011 году Катар перенаправил свои поставки в Японию после цунами, так что прецедент есть, но только в случае кризиса”, — заявил он.

По словам источника, между Катаром, крупнейшим в мире экспортером СПГ, Великобританией и европейскими государствами начались предварительные обсуждения “решений” долгосрочных поставок газа.

Большая часть катарского СПГ поставляется в Азию, где клиенты этого государства Персидского залива соглашаются на фиксированные долгосрочные контракты.

Президент США Джо Байден должен провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в Вашингтоне в этом месяце.

Дополнение

Напряженность в отношениях между Западом и Россией резко возросла, поскольку Москва разместила около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной. США пригрозили строгими санкциями против России, если она вторгнется, а некоторые представители энергетического сектора обвиняют Кремль в том, что он уже использует экспорт своего газа.

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства, заявил на прошлой неделе, что Россия ограничивает поставки газа в Европу в период “повышения геополитической напряженности”.

Есть опасения, что конфликт может привести к дальнейшему падению поставок газа в Европу, которая сталкивается с растущим кризисом стоимости жизни из-за резкого роста цен на газ.

Поскольку запасы газа находятся на рекордно низком для этого времени года уровне, чиновники опасаются, что Европа может столкнуться с промышленным сбоем, отключением электроэнергии или даже с потерей теплоснабжения, если российский экспорт резко упадет.

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