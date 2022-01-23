США ведуть переговори з Катаром щодо постачання газу до Європи у разі російського вторгнення в Україну - ЗМІ

Деталі

Відзначається, що переговори з Катаром і державами-членами ЄС, спрямовані на забезпечення додаткових морських перевезень скрапленого природного газу, набули актуальності після того, як переговори на високому рівні з безпеки між Вашингтоном і Москвою на цьому тижні принесли мінімальний прогрес.

Це посилило побоювання, що конфлікт може вдарити по поставках газу в той час, коли Європа стикається з рекордними цінами. Однак офіційні особи попередили, що "чарівної палички" для вирішення потенційного дефіциту не існує, оскільки континент вже знаходиться в лещатах енергетичної кризи.

"Ми дивимося, що можна зробити в рамках підготовки до заходу, особливо в середині зими, коли запаси Європейського природного газу в сховищах дуже малі", — заявив виданню високопоставлений представник адміністрації США.

Інша людина, проінформована про переговори з Дохою, сказала, що "є можливість вивчити довгострокову гарантію безпеки СПГ, тим більше що Катар значно збільшить виробництво СПГ в найближчі кілька років".

"У короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів змінити маршрут і наявності нерозподіленого СПГ", - сказало джерело. "Проте в 2011 році Катар перенаправив свої поставки в Японію після цунамі, так що прецедент є, але тільки в разі кризи", — заявив він.

За словами джерела, між Катаром, найбільшим у світі експортером СПГ, Великою Британією і європейськими державами почалися попередні обговорення "рішень" довгострокових поставок газу.

Більша частина катарського СПГ поставляється в Азію, де клієнти цієї держави Перської затоки погоджуються на фіксовані довгострокові контракти.

Президент США Джо Байден повинен провести переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані у Вашингтоні цього місяця.

Доповнення

Напруженість у відносинах між Заходом і Росією різко зросла, оскільки Москва розмістила близько 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною. США пригрозили суворими санкціями проти Росії, якщо вона вторгнеться, а деякі представники енергетичного сектора звинувачують Кремль у тому, що він вже використовує експорт свого газу.

Фатіх Біроль, глава Міжнародного енергетичного агентства, заявив минулого тижня, що Росія обмежує постачання газу в Європу в період "підвищення геополітичної напруженості".

Є побоювання, що конфлікт може призвести до подальшого падіння поставок газу в Європу, яка стикається зі зростаючою кризою вартості життя через різке зростання цін на газ.

Оскільки запаси газу знаходяться на рекордно низькому для цієї пори року рівні, чиновники побоюються, що Європа може зіткнутися з промисловим збоєм, відключенням електроенергії або навіть з втратою теплопостачання, якщо російський експорт різко впаде.