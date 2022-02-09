Япония готова поставлять газ в Европу в случае нападения России на Украину – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правительство Японии выразило готовность поставлять сжиженный природный газ в страны Евросоюза в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
"Чтобы избежать обострения ситуации в Украине и задержки закупки природного газа в Европе, японское правительство решило обеспечить в стране необходимый сжиженный природный газ, а часть его передать Европе. Это ответ на запрос администрации Байдена в США", - говорится в сообщении.
Пока в Японии еще не определились с объемами и сроками поставки газа.
"Для Японии это необычный ответ на то, что администрация США просила гарантировать безопасность энергоресурсов в Европе. Правительство решило поддержать Европу, стремясь к сотрудничеству с энергетическими компаниями, заинтересованными в СПГ (сжиженный природный газ), после получения достаточного количества электроэнергии для стабильного снабжения внутренних потребностей", - заявили правительственные источники.
Напомним
4 февраля стало известно, что США отправили запрос с просьбой перенаправить часть сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если российско-украинский кризис приведет к перебоям в поставках.
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Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного нападения.