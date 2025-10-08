Які професії найбільше схильні до заміни ШІ: дослідження Microsoft називає перекладачів, істориків і письменників

Дослідники Microsoft Research встановили, що професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.

Як повідомляється у дослідженні Microsoft Research 2024-2025 років, висновки базуються на аналізі дев’яти місяців активності понад 200 тисяч анонімних користувачів сервісу Microsoft Bing Copilot протягом 2024 року.

Згідно з даними, ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш "сумісними" з алгоритмами.

СЕО компанії Casino.ua Олександр Бабенко у коментарі зазначив, що результати дослідження вказують не на зникнення професій, а на їхню трансформацію.

"ШІ добре справляється з шаблонними завданнями: переклад, узагальнення фактів, стандартні тексти. Але йому бракує глибокого контексту та справжньої творчості. Найближчі 3-5 років покажуть поляризацію ринку: затребувані експерти, які ефективно працюють із ШІ, та менш конкурентні фахівці, які не адаптувалися. Перекладачі стануть мовними кураторами, історики – інтерпретаторами складних зв’язків, письменники – авторами унікальних наративів. Час інвестувати в нові навички вже зараз", – наголосив він.