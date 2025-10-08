$41.320.03
Какие профессии наиболее склонны к замене ИИ: исследование Microsoft называет переводчиков, историков и писателей

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Исследование Microsoft Research 2024-2025 годов показало, что ИИ наиболее эффективен в профессиях переводчиков, историков и писателей. Это основано на анализе активности 200 тысяч пользователей Microsoft Bing Copilot.

Какие профессии наиболее склонны к замене ИИ: исследование Microsoft называет переводчиков, историков и писателей

Исследователи Microsoft Research выяснили, что профессии переводчиков, историков и писателей демонстрируют наивысший уровень применимости искусственного интеллекта (ИИ), то есть их задачи более всего соответствуют текущим возможностям технологии.

Как сообщается в исследовании Microsoft Research 2024-2025 годов, выводы базируются на анализе девяти месяцев активности более 200 тысяч анонимных пользователей сервиса Microsoft Bing Copilot в течение 2024 года.

Согласно данным, ИИ лучше всего справляется с задачами, связанными с обработкой текстов, обобщением фактов и переводом, что делает эти профессии наиболее "совместимыми" с алгоритмами.

СЕО компании Casino.ua Александр Бабенко в комментарии отметил, что результаты исследования указывают не на исчезновение профессий, а на их трансформацию.

"ИИ хорошо справляется с шаблонными задачами: перевод, обобщение фактов, стандартные тексты. Но ему недостает глубокого контекста и настоящего творчества. Ближайшие 3-5 лет покажут поляризацию рынка: востребованные эксперты, эффективно работающие с ИИ, и менее конкурентные специалисты, которые не адаптировались. Переводчики станут языковыми кураторами, историки – интерпретаторами сложных связей, писатели – авторами уникальных наративов. Пора инвестировать в новые навыки уже сейчас", – подчеркнул он.

Лилия Подоляк

