Якби ми захотіли, то захопили б Курську АЕС - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна має можливості захопити Курську АЕС, але не робить цього принципово. За його словами, такі дії прирівняли б Україну до росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б захопити Курську АЕС, але це б означало стати, як росія. Про це він заявив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.
"росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили. Ми могли б, але ми ніколи не хотіли цього, тому що ми розуміємо, що це означає стати такими ж, як росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою АЕС", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Енергоблоки типу РБМК (реактор великої канальної потужності), які функціонують на Курській АЕС, в міру наявності низки недоліків можуть нести загрозу для інших країн.