Енергоблоки типу РБМК (реактор великої канальної потужності), які функціонують на Курській АЕС, в міру наявності низки недоліків можуть нести загрозу для інших країн.

Про це розповів голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

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Україна – не росія, і ніколи не вдасться до ядерного шантажу. Це головне. Скоріше, ми можемо говорити навпаки, що це Курська АЕС загрожує Україні та іншим країнам. Всі заяви росії про загрози Курської атомної електростанції з боку України – це ІПСО і брехливі фейки росії, що мають на меті приховати свої доісторичні технології, які самі по собі фактично є загрозою. Блоки радянського дизайну типу реактори РБМК експлуатувалися лише на території трьох колишні республік СРСР: Україна, росія, Литва. (...) Серед головних недоліків реакторів РБМК Курської АЕС з точки зору ядерної та радіаційної безпеки – відсутність контайнмента, герметичної оболонки навколо реакторної установки. Це важливий елемент захисту на шляху розповсюдження радіоактивності в навколишнє середовище. Також немає двох систем захисту, які діють за різними фізичними принципами лише захист через введення борних стрижнів