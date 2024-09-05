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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курская АЭС может угрожать Украине и другим странам - Госатом

Курская АЭС может угрожать Украине и другим странам - Госатом

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 13:46  •  5181 просмотра

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Председатель Госатомрегулирования заявил, что реакторы РБМК на Курской АЭС несут угрозу из-за отсутствия контайнмента и других недостатков. Суточные выбросы радиоактивности в 100 раз выше, чем на украинских АЭС.

Энергоблоки типа РБМК (реактор большой канальной мощности), которые функционируют на Курской АЭС, по мере наличия ряда недостатков могут нести угрозу для других стран.

Об этом рассказал председатель Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает УНН.

Детали

Украина - не россия, и никогда не прибегнет к ядерному шантажу. Это главное. Скорее, мы можем говорить наоборот, что это Курская АЭС угрожает Украине и другим странам. Все заявления россии об угрозах Курской атомной электростанции со стороны Украины - это ИПСО и лживые фейки россии, имеющие целью скрыть свои доисторические технологии, которые сами по себе фактически являются угрозой. Блоки советского дизайна типа реакторы РБМК эксплуатировались только на территории трех бывших республик СССР: Украина, Россия, Литва. (...) Среди главных недостатков реакторов РБМК Курской АЭС с точки зрения ядерной и радиационной безопасности - отсутствие контайнмента, герметичной оболочки вокруг реакторной установки. Это важный элемент защиты на пути распространения радиоактивности в окружающую среду. Также нет двух систем защиты, которые действуют по разным физическим принципам только защита через введение борных стержней

- сказал Кориков.

Он добавил, что суточная норма выбросов радиоактивности в атмосферу на реакторах РБМК, которые эксплуатируются на Курской АЭС в 100 раз больше чем на энергоблоках ВВЭР, которые эксплуатируются в Украине.

Напомним,

В рф ограничили въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС, из-за якобы попытки ВСУ проникнуть в город.

Павел Башинский

Павел Башинский

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