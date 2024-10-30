Если бы мы захотели, то захватили бы Курскую АЭС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но это бы означало стать, как россия. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

«россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы, но мы никогда не хотели этого, потому что мы понимаем, что это означает стать такими же, как россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС», - сказал Зеленский.

Напомним

Энергоблоки типа РБМК (реактор большой канальной мощности), функционирующие на Курской АЭС, в силу наличия ряда недостатков могут нести угрозу для других стран.