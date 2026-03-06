$43.810.09
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
09:57 • 4100 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 8194 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 9430 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 10374 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 18396 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 31963 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 34644 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 70721 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
5 березня, 12:39 • 119813 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
Як відсвяткувати 8 березня у Києві - концерти, джаз при свічках та тематичні вечірки

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Києві до Міжнародного жіночого дня 8 березня підготували різноманітні події. Серед них концерти українських артистів, тематичні вечірки, гастрономічні пропозиції та культурні заходи.

У Києві до Міжнародного жіночого дня 8 березня підготували різноманітні події - від концертів популярних українських артистів до тематичних вечірок, гастрономічних пропозицій у ресторанах та культурних заходів. УНН зібрав кілька цікавих подій, які відбудуться у столиці цього дня.

Деталі

Зокрема, на Бессарабці протягом дня запланована святкова програма. О 15:00 там проведуть дитячий художній майстер-клас "Подарунок для мами до весни", а о 16:00 відбудеться live music performance від Sunny Side Trio. Також художниця малюватиме скетч-портрети гостей, а відвідувачів частуватимуть келихом ігристого.

Поціновувачів вечірок можуть зацікавити події у київських закладах. Так, у просторі Molodist 7–8 березня з 19:00 проходитиме вечірка GOSSIP GIRL з хітами 2000-х років. У програмі - фотобудка, авторські коктейлі та танці.

У ресторані Strichka на Берестейському проспекті, 53, 8 березня о 18:00 відбудеться спеціальний святковий вечір із живою музикою та атмосферою при свічках. Гостям обіцяють авторські коктейлі та десерт-комплімент від закладу.

Любителів джазу запрошують до закладу "Селям", де 8 березня о 19:30 відбудеться джазовий концерт при свічках.

Окрім камерних подій, у столиці заплановано і масштабні музичні виступи. Так, 8 березня о 18:00 у Палаці спорту відбудеться великий концерт українського гурту "Друга Ріка", присвячений 30-річчю колективу.

Того ж вечора о 19:00 у МЦКМ (Жовтневому палаці) пройде перший великий сольний концерт співачки SKYLERR, під час якого прозвучать її найпопулярніші пісні та нові композиції.

Також 8 березня о 19:00 на сцені ORIGIN STAGE виступить український артист KHAYAT, відомий участю у національному відборі на "Євробачення".

Крім того, у концертному просторі КИТ на ВДНГ відбудеться великий весняний концерт DANTES, під час якого співак представить новий EP.

Окрім концертів, низка ресторанів Києва підготували спеціальні гастрономічні пропозиції до свята. Зокрема, у Fujiwara Yoshi 8 березня подаватимуть авторську страву від шефа - карацукі хотатегай (запечені великі японські гребінці) за спеціальною ціною та нові авторські коктейлі. У ресторані Oishi Ba презентують оновлене паназійське меню із сезонними інгредієнтами.

Святкову атмосферу також створюватимуть у Monpark, де 7–8 березня проходитиме передвесняна програма зі спеціальними коктейлями та музикою від діджеїв. А в Kitchen Garden облаштують квітковий базар із тюльпанами, де можна буде придбати букети та композиції.

Також провести святковий обід або вечерю пропонують у кафе Judie на Золотих воротах, де подають авторські страви та коктейлі.

Станіслав Кармазін

