10:48 • 1084 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 5454 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 9342 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 10205 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 10764 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 18684 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32213 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 34831 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 71008 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 120305 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как отпраздновать 8 марта в Киеве - концерты, джаз при свечах и тематические вечеринки

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Киеве к Международному женскому дню 8 марта подготовили разнообразные события. Среди них концерты украинских артистов, тематические вечеринки, гастрономические предложения и культурные мероприятия.

Как отпраздновать 8 марта в Киеве - концерты, джаз при свечах и тематические вечеринки

В Киеве к Международному женскому дню 8 марта подготовили разнообразные события - от концертов популярных украинских артистов до тематических вечеринок, гастрономических предложений в ресторанах и культурных мероприятий. УНН собрал несколько интересных событий, которые состоятся в столице в этот день.

Подробности

В частности, на Бессарабке в течение дня запланирована праздничная программа. В 15:00 там проведут детский художественный мастер-класс "Подарок для мамы к весне", а в 16:00 состоится live music performance от Sunny Side Trio. Также художница будет рисовать скетч-портреты гостей, а посетителей будут угощать бокалом игристого.

Ценителей вечеринок могут заинтересовать события в киевских заведениях. Так, в пространстве Molodist 7–8 марта с 19:00 будет проходить вечеринка GOSSIP GIRL с хитами 2000-х годов. В программе - фотобудка, авторские коктейли и танцы.

В ресторане Strichka на Берестейском проспекте, 53, 8 марта в 18:00 состоится специальный праздничный вечер с живой музыкой и атмосферой при свечах. Гостям обещают авторские коктейли и десерт-комплимент от заведения.

Любителей джаза приглашают в заведение "Селям", где 8 марта в 19:30 состоится джазовый концерт при свечах.

Помимо камерных событий, в столице запланированы и масштабные музыкальные выступления. Так, 8 марта в 18:00 во Дворце спорта состоится большой концерт украинской группы "Друга Ріка", посвященный 30-летию коллектива.

В тот же вечер в 19:00 в МЦКИ (Октябрьском дворце) пройдет первый большой сольный концерт певицы SKYLERR, во время которого прозвучат ее самые популярные песни и новые композиции.

Также 8 марта в 19:00 на сцене ORIGIN STAGE выступит украинский артист KHAYAT, известный участием в национальном отборе на "Евровидение".

Кроме того, в концертном пространстве КИТ на ВДНХ состоится большой весенний концерт DANTES, во время которого певец представит новый EP.

Помимо концертов, ряд ресторанов Киева подготовили специальные гастрономические предложения к празднику. В частности, в Fujiwara Yoshi 8 марта будут подавать авторское блюдо от шефа - карацуки хотатегай (запеченные большие японские гребешки) по специальной цене и новые авторские коктейли. В ресторане Oishi Ba презентуют обновленное паназиатское меню с сезонными ингредиентами.

Праздничную атмосферу также будут создавать в Monpark, где 7–8 марта будет проходить предвесенняя программа со специальными коктейлями и музыкой от диджеев. А в Kitchen Garden обустроят цветочный базар с тюльпанами, где можно будет приобрести букеты и композиции.

Также провести праздничный обед или ужин предлагают в кафе Judie на Золотых воротах, где подают авторские блюда и коктейли.

Станислав Кармазин

