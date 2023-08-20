Як Україна прожила під обстрілами цей тиждень: в Офісі президента підбили підсумки

росія продовжує терор України. Постійно під обстрілами Чернігівщина, Херсонщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Одещина. На цьому тижні ворог поцілив по центру та заходу країни - Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Житомирській, Хмельницькій областях.

Попри все українці протистоять ворогу. Триває ліквідація наслідків обстрілів, наслідків терору рф.

Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих. Співчуття родинам.

Станом на зараз внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів. Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації.

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Херсонщина. Щодня під обстрілами. Також триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Найважливіші питання - відновлення комунікацій, води та облаштування укриттів.

Протягом тижня до електромережі підʼєднано перші будинку району Корабел. Фахівці повертають газопостачання у громади - завершено роботи у Миролюбівці.

Там, де відсутнє водопостачання, людям постійно підвозиться вода.

В області визначено 50 ділянок свердловин. На 47 вже ведуться інженерні роботи, на окремих ділянках - розпочалися буріння. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути воду до громад.

Облаштовано 191 сховище, 105 з яких станом на зараз вже обладнані генераторами. Також встановлено 185 вуличних укриттів.

Херсонщина - пілотний регіон, який відбудовують 15 областей України в рамках ініціативи Президента “Пліч-о-пліч”. У громадах першої черги відбудовано цього тижня майже 300 обʼєктів, на 368-ох - ведуться роботи.

Проект розширюється, тому ще 76 населених пунктів регіону, а це додатково 3000 будинків, будуть відновлені.

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Запоріжжя. Окупанти лише за цей тиждень завдали загалом 531 удар по Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. 79 осель пошкоджено. Під прицілом росіян - приватні будинки, житлові квартали, спортмайданчик гімназії, дошкільні заклади. На жаль, є загиблі та поранені. На місці працюють органи влади. Надається допомога.

Дніпропетровщина. Працюємо над поверненням стабільного водопостачання в області.

У Марганці запущено один з насосів. Інший – найближчим часом буде підключений. Місто вже заповнює системи водопостачання.

У Нікополі вода є, проте ситуація ускладнюються через регулярні російські обстріли. Криворіжжя майже повністю підʼєднано до нової системи водопостачання, у деяких громадах ще тимчасово діють графіки. У районі активно прокладаємо нові трубопроводи, уже змонтовані нові насосні станції, що дозволяє наповнювати одне з водосховищ.

Готуємось до запуску першої нитки магістрального водогону.

Об'єднуємось, щоб подолати наслідки російських злочинів. Тримаємо стрій.

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