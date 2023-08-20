рф випустила по Україні понад 6,5 тисяч ракет – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 6,5 тисяч ракет та понад 3,5 тисячі дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає кореспондент УНН.
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«За час від 24 лютого 2022 року… агресор використав проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських дронів «Шахедів»», - розповів Зеленський.
Зеленський зазначив, що абсолютна більшість ударів була завдана по цивільним об’єктам, а не по військовим.
Доповнення
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що удари ракетами і дронами по Україні показують, на яке дно опустилася росія, і вона має це припинити.