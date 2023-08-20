рф выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет - Зеленский

Цитата

«За время с 24 февраля 2022 года… агрессор использовал против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в том числе иранских дронов «Шахедов»», - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что абсолютное большинство ударов было нанесено по гражданским объектам, а не по военным.

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что удары ракетами и дронами по Украине показывают, на какое дно опустилась россия, и она должна это прекратить.