рф выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет и более 3,5 тысячи дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает корреспондент УНН.
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«За время с 24 февраля 2022 года… агрессор использовал против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в том числе иранских дронов «Шахедов»», - рассказал Зеленский.
Зеленский отметил, что абсолютное большинство ударов было нанесено по гражданским объектам, а не по военным.
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Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что удары ракетами и дронами по Украине показывают, на какое дно опустилась россия, и она должна это прекратить.