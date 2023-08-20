Как Украина прожила под обстрелами эту неделю: в Офисе президента подвели итоги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба опубликовал итоги недели, как области страны пережили обстрелы и работают над ликвидацией последствий, передает УНН.
россия продолжает террор Украины. Постоянно под обстрелами Черниговщина, Херсонщина, Сумщина, Запорожье, Днепропетровщина, Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Одесская область. На этой неделе враг попал по центру и западу страны - Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой областях.
Несмотря на все украинцы противостоят врагу. Продолжается ликвидация последствий обстрелов, последствий террора рф.
Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших. Соболезнования семьям.
По состоянию на сейчас в результате взрыва повреждено 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств. Работают комиссии, как можно быстрее будут предоставлены компенсации.
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Херсонщина. Ежедневно под обстрелами. Также продолжается ликвидация последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Важнейшие вопросы - восстановление коммуникаций, воды и обустройство укрытий.
В течение недели к электросети подключены первые дома района Корабел. Специалисты возвращают газоснабжение в громады - завершены работы в Миролюбовке.
Там, где отсутствует водоснабжение, людям постоянно подвозится вода.
В области определены 50 участков скважин. На 47 уже ведутся инженерные работы, на отдельных участках - началось бурение. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть воду в общины.
Обустроено 191 убежище, 105 из которых по состоянию на сейчас уже оборудованы генераторами. Также установлено 185 уличных укрытий.
Херсонщина - пилотный регион, который отстраивают 15 областей Украины в рамках инициативы Президента “Бок о бок”. В громадах первой очереди отстроено на этой неделе почти 300 объектов, на 368-х - ведутся работы.
Проект расширяется, поэтому еще 76 населенных пунктов региона, а это дополнительно 3000 домов, будут восстановлены.
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Запорожье. Оккупанты только за эту неделю нанесли всего 531 удар по Запорожскому, Пологовскому и Васильевскому районам. 79 домов повреждены. Под прицелом россиян - частные дома, жилые кварталы, спортплощадка гимназии, дошкольные учреждения. К сожалению, есть погибшие и раненые. На месте работают органы власти. Оказывается помощь.
Днепропетровщина. Работаем над возвращением стабильного водоснабжения в области.
В Марганце запущен один из насосов. Другой – в ближайшее время будет подключен. Город уже заполняет системы водоснабжения.
В Никополе вода есть, однако ситуация осложняется из-за регулярных российских обстрелов. Криворожье почти полностью подключено к новой системе водоснабжения, в некоторых громадах еще временно действуют графики. В районе активно прокладываем новые трубопроводы, уже смонтированы новые насосные станции, что позволяет наполнять одно из водохранилищ.
Готовимся к запуску первой нитки магистрального водопровода.
Объединяемся, чтобы преодолеть последствия российских преступлений. Держим строй.
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