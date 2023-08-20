На Херсонщині росіяни скинули з безпілотника два вибухові пристрої на людину – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Херсонській області російські окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на людину, яка просто йшла вулицею. В результаті чоловік загинув. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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«Життя ще одного жителя Херсонщини сьогодні обірвала російська армія… Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава», - написав Прокудін.
Він зазначив, що від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.
Доповнення
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