На Херсонщине россияне сбросили с беспилотника два взрывных устройства на человека - ОВА

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«Жизнь еще одного жителя Херсонщины сегодня оборвала российская армия… Около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава», - написал Прокудин.

Он отметил, что от полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте.

Дополнение

На Херсонщине вражеский танк прицельно ударил по жилому дому и убил женщину.

Украина получит от партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что военное обучение украинских пилотов на истребителях F-16 планируют начать как можно скорее.



