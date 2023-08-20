На Херсонщине россияне сбросили с беспилотника два взрывных устройства на человека - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Херсонской области российские оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на человека, который просто шел по улице. В результате мужчина погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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«Жизнь еще одного жителя Херсонщины сегодня оборвала российская армия… Около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава», - написал Прокудин.
Он отметил, что от полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте.
Дополнение
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