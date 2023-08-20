Основна сила вибуху була спрямована на людей, які були біля драмтеатру в Чернігові – ОГП

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"Розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами. Перший — це встановлення тих осіб, які, приймали рішення про нанесення удару, і безпосередньо завдавали цей удар. І, безумовно, ми вивчаємо всі обставини, пов'язані з організацією виставки", — розповів Бєлоусов.

За його словами, наразі триває встановлення осіб з числа командного складу зс рф, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету. Також відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.

Прокурор повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

«росія використала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей, — додав Бєлоусов.

Доповнення

Вчора росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина. У ДСНС повідомили, що з батьками та родичами загиблої дівчинки спілкувалася психолог.



