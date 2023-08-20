Основная сила взрыва была направлена на людей, которые были возле драмтеатра в Чернигове - ОГП

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"Расследование осуществляется по двум магистральным направлениям. Первое — это установление тех лиц, которые, принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. И, безусловно, мы изучаем все обстоятельства, связанные с организацией выставки", — рассказал Белоусов.

По его словам, сейчас продолжается установление лиц из числа командного состава вс рф, которые отдали приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, которая непосредственно запускала ракету. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

Прокурор сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые находились вокруг Драмтеатра.

«россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей, — добавил Белоусов.

Дополнение

Вчера россия нанесла удар по центральной части города, в результате которого погибло 7 человек. Из них один ребенок. В ГСЧС сообщили, что с родителями и родственниками погибшей девочки общалась психолог.



