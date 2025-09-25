Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК "Динамо" Київ

"Розігрів" до змагальної частини розпочався зі студії аналітики. Модератор студії – Віталій v1lat Волочай в компанії голкіпера Дениса Бойко та учасників "Левів на джипі" Миколи Зирянова і Валентина Міхієнка обговорювали формати, в яких зіграють команди, а також проводили різноманітні квізи на спортивну і кіберспортивну тематику. У цей час в київській студії Maincast на гру налаштовувались гравці "Динамо" Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Крістіан Біловар, Денис Попов і Владислав Дубінчак. Гравці команди NAVI з СS2 – Валерій "b1t" Ваховський, Алекcі "Aleksib" Віролайнен, Іван "iM" Міхай та інші – підключались до серверу з власних домівок після повернення з Будапешту, де вони стали переможцями турніру StarLadder StarSeries Fall 2025.



"Дербі на сервері" стартувало з формату Сlassic Map – "розминочної" гри на популярній мапі Dust 2. Вже з першої гри були застосовані спеціальні правила для балансування сил: після 3 програних раундів команда отримувала додаткові health points. Це допомогло зробити гру більш жвавою, напруженою і конкурентною. Як результат – на Dust 2 перемогли NAVI з перевагою в 5 раундів (13:8). Коментували гру Федір KvaN Захаров і стример Філіп Тремба.

"Екватором" шоуматчу став режим Arms Race, де кожен із гравців показував власний перформанс і грав проти всіх. В рамках режиму було зіграно три раунди на мапах Shoots, Pool Day і Baggage, в яких кожен гравець мав пройти "гонку озброєнь": зробити якомога більше кілів з різної зброї і першим зробити кіл ножем. Цю гру разом з KvaN коментував Михайло Olsior Зверєв.

За ігровою статистикою і результатами кожного гравця в Arms Race сформувалися команди на фінальну гру шоуматчу. NAVI і "Динамо" обмінялися учасниками, в результаті чого сформувались міксовані команди DYNAVI та NAVIDY. Фінальна гра проходила на мапі Mirage, і в ній перемогу здобула команда NAVIDY (13:5). Пару KvaN в коментуванні склав учасник "Левів на джипі" Валентин Міхієнко. Попри швидку гру на мапі, вона запам’яталась неочікуваними мувами від гравців "Динамо", впевненою фірмовою грою NAVI і показала, що кіберспортсмени можуть зігратись зі спортсменами.

Загалом Match of LeGGends: Дербі на сервері зібрав понад 100 000 переглядів і викликав шквал коментарів глядачів про можливість провести ще один шоуматч, але з грою команд у футбол.

Для тих, хто бажає переглянути Match of LeGGends: Дербі на сервері чи подивитись його вперше, доступна трансляція на Youtube-каналі "Динамо".

