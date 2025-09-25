Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК "Динамо" Київ

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 10486 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32473 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26817 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52530 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53173 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72883 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54714 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46966 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42565 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72848 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
38%
760мм
Популярнi новини
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 50020 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 38674 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 22696 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15 • 36241 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 20910 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 958 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 10871 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 17863 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 32498 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 20956 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Петер Сіярто
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 11627 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 22731 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 59413 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 117762 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 76115 перегляди
Актуальне
ФАБ-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК "Динамо" Київ

Київ • УНН

 • 982 перегляди

23 вересня відбувся нетиповий івент в історії українського спорту і кіберспорту — Match of LeGGends: Дербі на сервері, автором ідеї якого виступив беттінг бренд GGBET. Вперше в Counter-Strike 2 змагались представники найтитулованішої української кіберспортивної організації і легендарного київського футбольного клубу, а висвітлювали матч професійні коментатори і зіркові гості.

Як пройшов шоуматч з СS2 між NAVI і ФК "Динамо" Київ

"Розігрів" до змагальної частини розпочався зі студії аналітики. Модератор студії – Віталій v1lat Волочай в компанії голкіпера Дениса Бойко та учасників "Левів на джипі" Миколи Зирянова і Валентина Міхієнка обговорювали формати, в яких зіграють команди, а також проводили різноманітні квізи на спортивну і кіберспортивну тематику. У цей час в київській студії Maincast на гру налаштовувались гравці "Динамо" Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Крістіан Біловар, Денис Попов і Владислав Дубінчак. Гравці команди NAVI з СS2 – Валерій "b1t" Ваховський, Алекcі "Aleksib" Віролайнен, Іван "iM" Міхай та інші – підключались до серверу з власних домівок після повернення з Будапешту, де вони стали переможцями турніру StarLadder StarSeries Fall 2025.

"Дербі на сервері" стартувало з формату Сlassic Map – "розминочної" гри на популярній мапі Dust 2. Вже з першої гри були застосовані спеціальні правила для балансування сил: після 3 програних раундів команда отримувала додаткові health points. Це допомогло зробити гру більш жвавою, напруженою і конкурентною. Як результат – на Dust 2 перемогли NAVI з перевагою в 5 раундів (13:8). Коментували гру Федір KvaN Захаров і стример Філіп Тремба.

"Екватором" шоуматчу став режим Arms Race, де кожен із гравців показував власний перформанс і грав проти всіх. В рамках режиму було зіграно три раунди на мапах Shoots, Pool Day і Baggage, в яких кожен гравець мав пройти "гонку озброєнь": зробити якомога більше кілів з різної зброї і першим зробити кіл ножем. Цю гру разом з KvaN коментував Михайло Olsior Зверєв. 

За ігровою статистикою і результатами кожного гравця в Arms Race сформувалися команди на фінальну гру шоуматчу. NAVI і "Динамо" обмінялися учасниками, в результаті чого сформувались міксовані команди DYNAVI та NAVIDY. Фінальна гра проходила на мапі Mirage, і в ній перемогу здобула команда NAVIDY (13:5). Пару KvaN в коментуванні склав учасник "Левів на джипі" Валентин Міхієнко. Попри швидку гру на мапі, вона запам’яталась неочікуваними мувами від гравців "Динамо", впевненою фірмовою грою NAVI і показала, що кіберспортсмени можуть зігратись зі спортсменами.

Загалом Match of LeGGends: Дербі на сервері зібрав понад 100 000 переглядів і викликав шквал коментарів глядачів про можливість провести ще один шоуматч, але з грою команд у футбол. 

Для тих, хто бажає переглянути Match of LeGGends: Дербі на сервері чи подивитись його вперше, доступна трансляція на Youtube-каналі "Динамо".

Реклама

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Лілія Подоляк

СпортТехнології
ФК «Динамо» Київ
Будапешт