Как прошел шоу-матч по CS2 между NAVI и ФК "Динамо" Киев

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 10145 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 31472 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 26442 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 52138 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 52832 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 72662 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 54598 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46929 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42485 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72763 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
37%
759мм
Популярные новости
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 49591 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 38215 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 22162 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 35762 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 20267 просмотра
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 10532 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 17561 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 31472 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 20366 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 35857 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Петер Сийярто
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 11476 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 22248 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 59282 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 117642 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 76004 просмотра
Актуальное
FAB-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Как прошел шоу-матч по CS2 между NAVI и ФК "Динамо" Киев

Киев • УНН

 • 860 просмотра

23 сентября состоялось нетипичное событие в истории украинского спорта и киберспорта — Match of LeGGends: Дерби на сервере, автором идеи которого выступил беттинг-бренд GGBET. Впервые в Counter-Strike 2 встретились представители самой титулованной украинской киберспортивной организации и легендарного киевского футбольного клуба, а освещали матч профессиональные комментаторы и звёздные гости.

Как прошел шоу-матч по CS2 между NAVI и ФК "Динамо" Киев

"Разогрев" к соревновательной части начался в студии аналитики. Модератор студии — Виталий v1lat Волочай в компании вратаря Дениса Бойко и участников "Львов на джипе" Николая Зырянова и Валентина Михиенко обсуждали форматы, в которых сыграют команды, а также проводили различные квизы на спортивную и киберспортивную тематику. В это время в киевской студии Maincast к игре готовились футболисты "Динамо" Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак. Игроки команды NAVI по CS2 — Валерий "b1t" Ваховский, Алекси "Aleksib" Виролайнен, Михай "iM" Иван и другие — подключались к серверу из своих домов после возвращения из Будапешта, где они стали победителями турнира StarLadder StarSeries Fall 2025.

"Дерби на сервере" стартовало с формата Classic Map — "разминочной" игры на популярной карте Dust 2. Уже с первой игры были применены специальные правила для балансировки сил: после 3 проигранных раундов команда получала дополнительные health points. Это помогло сделать матч более динамичным, напряжённым и конкурентным. В результате на Dust 2 победу одержали NAVI с преимуществом в 5 раундов (13:8). Комментировали игру Фёдор KvaN Захаров и стример Филип Тремба.

"Экватором" шоу-матча стал режим Arms Race, где каждый игрок показывал собственный перформанс и играл против всех. В рамках режима прошло три раунда на картах Shoots, Pool Day и Baggage, в которых каждый игрок должен был пройти "гонку вооружений": сделать как можно больше киллов с разного оружия и первым совершить кило́м ножом. Этот матч вместе с KvaN комментировал Михаил Olsior Зверев.

По игровой статистике и результатам каждого участника в Arms Race были сформированы команды для финальной игры шоу-матча. NAVI и "Динамо" обменялись игроками, в результате чего появились микс-составы DYNAVI и NAVIDY. Финальная игра прошла на карте Mirage, и в ней победу одержала команда NAVIDY (13:5). Пару KvaN в комментировании составил участник "Львов на джипе" Валентин Михиенко. Несмотря на быструю игру на карте, она запомнилась неожиданными мувами от игроков "Динамо", уверенной фирменной игрой NAVI и показала, что киберспортсмены могут отлично сыграться с футболистами.

В целом Match of LeGGends: Дерби на сервере собрал более 100 000 просмотров и вызвал шквал комментариев зрителей о возможности провести ещё один шоу-матч, но уже в формате футбольного матча.

Для тех, кто хочет пересмотреть Match of LeGGends: Дерби на сервере или увидеть его впервые, доступна трансляция на YouTube-канале "Динамо".

Реклама

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Лилия Подоляк

СпортТехнологии
ФК «Динамо» Киев
Будапешт