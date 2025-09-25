Как прошел шоу-матч по CS2 между NAVI и ФК "Динамо" Киев

"Разогрев" к соревновательной части начался в студии аналитики. Модератор студии — Виталий v1lat Волочай в компании вратаря Дениса Бойко и участников "Львов на джипе" Николая Зырянова и Валентина Михиенко обсуждали форматы, в которых сыграют команды, а также проводили различные квизы на спортивную и киберспортивную тематику. В это время в киевской студии Maincast к игре готовились футболисты "Динамо" Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак. Игроки команды NAVI по CS2 — Валерий "b1t" Ваховский, Алекси "Aleksib" Виролайнен, Михай "iM" Иван и другие — подключались к серверу из своих домов после возвращения из Будапешта, где они стали победителями турнира StarLadder StarSeries Fall 2025.

"Дерби на сервере" стартовало с формата Classic Map — "разминочной" игры на популярной карте Dust 2. Уже с первой игры были применены специальные правила для балансировки сил: после 3 проигранных раундов команда получала дополнительные health points. Это помогло сделать матч более динамичным, напряжённым и конкурентным. В результате на Dust 2 победу одержали NAVI с преимуществом в 5 раундов (13:8). Комментировали игру Фёдор KvaN Захаров и стример Филип Тремба.

"Экватором" шоу-матча стал режим Arms Race, где каждый игрок показывал собственный перформанс и играл против всех. В рамках режима прошло три раунда на картах Shoots, Pool Day и Baggage, в которых каждый игрок должен был пройти "гонку вооружений": сделать как можно больше киллов с разного оружия и первым совершить кило́м ножом. Этот матч вместе с KvaN комментировал Михаил Olsior Зверев.

По игровой статистике и результатам каждого участника в Arms Race были сформированы команды для финальной игры шоу-матча. NAVI и "Динамо" обменялись игроками, в результате чего появились микс-составы DYNAVI и NAVIDY. Финальная игра прошла на карте Mirage, и в ней победу одержала команда NAVIDY (13:5). Пару KvaN в комментировании составил участник "Львов на джипе" Валентин Михиенко. Несмотря на быструю игру на карте, она запомнилась неожиданными мувами от игроков "Динамо", уверенной фирменной игрой NAVI и показала, что киберспортсмены могут отлично сыграться с футболистами.

В целом Match of LeGGends: Дерби на сервере собрал более 100 000 просмотров и вызвал шквал комментариев зрителей о возможности провести ещё один шоу-матч, но уже в формате футбольного матча.

Для тех, кто хочет пересмотреть Match of LeGGends: Дерби на сервере или увидеть его впервые, доступна трансляция на YouTube-канале "Динамо".

