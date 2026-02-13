Як масштабувати успіх на всі бригади: Артем В'юнник про нову філософію взаємодії виробника та війська

$42.990.04
51.030.17
ukenru
08:10 • 6746 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 10943 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 25222 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 50587 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 36703 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 46788 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35198 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27279 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28081 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29956 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворогаVideo13 лютого, 00:21 • 8744 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 11514 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 13264 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 12672 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 10962 перегляди
Публікації
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11106 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 47836 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 89317 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 79047 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 83647 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 178 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 20741 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 25018 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 50460 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 43329 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Як масштабувати успіх на всі бригади: Артем В'юнник про нову філософію взаємодії виробника та війська

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Артем В’юнник, співзасновник, СЕО "НВП "Атлон Авіа", про нову філософію взаємодії виробника та війська.

Як масштабувати успіх на всі бригади: Артем В'юнник про нову філософію взаємодії виробника та війська

Як виглядає сучасна війна, коли технічні характеристики в інструкціях перестають відповідати реальності, а успіх місії на 70% залежить не від потужності двигуна, а від майстерності пілота? Відповіді на ці запитання шукали в Києві на унікальному Форумі бойового досвіду, що відбувся в межах фіналу конкурсу "Furia_mission_2025". 

Захід став першим в Україні майданчиком, де відбулась відкрита розмова виробника з пілотами БпАК "Фурія" для системного збору досвіду екіпажів, узагальнення й перетворення на зміни.

В інтерв’ю для УНН співзасновник та СЕО "НВП "Атлон Авіа" Артем В’юнник розкриває "залаштунки" роботи над легендарною "Фурією". Чому компанія вирішила створити власну CRM-систему для накопичення даних з фронту? Як "бортові журнали" дронів допомагають бачити реальну картину бою без "теплих ванн" ТТХ? Та чому формулювання "понизити до інструктора" є ознакою глибокої системної кризи, яку потрібно виправляти вже зараз?

Про "золото" бойового досвіду, цифрову трансформацію армії та нову еліту Збройних Сил - читайте у нашій розмові.

Артеме, розкажіть, навіщо такому великому виробнику дронів-розвідників конкурс "Furia_mission_2025"?

Цей конкурс став органічним продовженням наших пошуків відповіді на питання: що таке справжня ефективність і де саме ми можемо її "видобути"? Фактично, робота БпЛА "Фурія" розкладається на дві складові: матеріально-технічну частину ("матчасть") та людей, які її застосовують, - пілотів.

Нам знадобилося понад десять років, щоб остаточно переконатися: 70% успіху будь-якої операції - це оператор. Це людина, яка точно знає, як досягти результату, максимально ефективно використовуючи той інструмент, що є в її руках. 

"Furia_mission_2025" - це фактично перший інструмент збору  індивідуального  досвіду пілотів і перетворення його на системні знання. Цим самим ми фактично зможемо масштабувати ці 70% успіху на всі бригади, де присутні БпАК "Фурія". Це дозволить організувати навчання та підвищення кваліфікації людей, базуючись саме на цій практиці. Мені здається, це максимально круто, коли люди діляться таким досвідом.

Це змінить ваш підхід до навчання пілотів?

Раніше ми думали про одне: як зробити виріб кращим і як навчити конкретну людину його використовувати. Але зі зростанням масштабу і кількості користувачів ми зрозуміли, що в "ручному режимі" це вже не працює. Навіть маючи власні висококваліфіковані школи та залучаючи круті партнерські заклади, ми усвідомили просту річ: основним носієм знань є саме оператор, який щодня працює з нашим виробом. І треба організувати все так, щоб знання системно надходили до майбутніх операторів.

Чи плануєте ви масштабувати свій підхід і, наприклад, реалізувати таку практику системно для всього війська? 

Ми маємо великі сподівання на нову команду Міністерства оборони та їхні підходи до цифровізації. Хоча ми збираємо фідбеки будь-якими шляхами, мушу визнати: це ще недостатньо системно навіть у межах нашої компанії. Отримання зворотного звʼязку - це лише невелика частина роботи.

Питання в достовірності, верифікації та визначенні того, чи є проблема системною, чи це разова ситуація. Це складний механізм, який починається зі збору "сирих" даних, їхньої обробки та узагальнення. Всередині компанії мають існувати механізми та процеси, які здатні сприйняти ці результати й перетворити їх на технічні рішення і втілення нових підходів до навчання, нових програм, методик та кейсів. Це досить складна, але концептуально зрозуміла система.

Поряд із цим стоїть питання оцінки реальної ефективності виробів на полі бою. Нам важливо розуміти, як наші комплекси працюють насправді. Це, на мою думку, дуже важливо, хоча звучить достатньо банально. Але якщо копнути вглиб, ми побачимо реальну картину.

Ви згадували про таке рішення під час панельної дискусії на прикладі розмови з кандидатом у продакт-менеджери, вірно?

Так, нещодавно я спілкувався з потенційним продакт-менеджером і запитав: "Що ви зробите в перший робочий день?". Відповідь була: "Вивчу ТТХ". Я навів приклад: "у техумовах написано, що час польоту нашого літака - три години". Вона каже: "Значить, це три години".

Я відповів, що пройшло вже понад десять років, як ми почали, а я й до сьогодні не знаю реального часу польоту нашого літака. Бо в руках різних людей, за різних умов на цей показник впливає безліч факторів. Будувати продуктові, тактичні чи навчальні рішення, просто дивлячись на цифру в ТУ - неможливо.

Тому ми впровадили бортовий журнал. Зайняло багато часу формування рубрикатора бекенду - того, що за лаштунками. Тобто, нам фактично прийшлося створити свою CRM-систему, яка буде накопичувати дані бортових журналів всіх БпАК, які на фронті. 

Задум простий: швидка фіксація подій під час місії. Під час виконання завдання в оператора може статися будь-яка позаштатна ситуація: відмова техніки, зникнення відеосигналу чи зв’язку по каналу керування, проблеми з двигуном - він за лічені секунди відмічає це в рубрикаторі журналу. Якщо проблему вдалося усунути або вона зникла - місія триває. Наприкінці місії оператор обирає один із трьох статусів: "Завдання виконано повністю", "Виконано частково" або "Не виконано". Після натискання кнопки техпідтримка миттєво отримує звіт із точною прив’язкою проблеми до часу та просторових координат. Ми можемо проаналізувати: зв’язок зник через рельєф чи через технічну проблему? Ми вибудовуємо систему, яка буде максимально об'єктивно відповідати на запитання, як наш виріб працює насправді.

Чи готові ви ділитися цими даними з державними структурами для покращення загальної ситуації у війську?

Ми готові надати замовнику повний доступ до цього журналу. Ми не хочемо сидіти в "теплій ванні" й думати, що ми круті і начебто все працює. Ми хочемо знати, як воно є насправді. Сподіваємося, що ця ініціатива буде підтримана і паном Михайлом Федоровим. Його задачі в масштабах усього війська схожі на наші, тільки в сто разів масштабніші. Без софтової частини та системного підходу це просто неможливо. Ми вже маємо розуміння, як це робити, і готові ділитися та співпрацювати в цьому напрямку.

Говорячи про системність досвіду, ми не можемо оминути людський фактор. Яку роль у цій системі відіграє професія інструктора і чому її статус потребує негайних змін?

Можливо, ви пам’ятаєте конфлікт, який нещодавно роздмухували в соцмережах, коли якогось комбата нібито "понизили" до інструктора? Мене тоді надзвичайно тригернуло це формулювання. Я був вражений.

Як взагалі можна казати "понизити до інструктора"? Я хочу, щоб ми спрямували свою енергію на подолання цієї проблеми. В армії інструктор має бути фахівцем найвищого рівня. Ми неодноразово зверталися до Міністерства оборони та Генерального штабу і говорили, що ми маємо створити належні умови для наших найкращих фахівців. 

Ви маєте на увазі створення умов для передачі досвіду тими, хто пройшов війну?

Саме так. Людина не може воювати нескінченно - настає вигорання. Якщо фахівець воює 5 чи 10 років - це величезна заслуга. Ми маємо дати йому можливість вийти з поля бою і стати інструктором із достойною заробітною платою, утриманням та повагою. Це має бути елітна, найвища ланка Збройних сил.

Ми можемо створити фундамент, досягти системності в передачі досвіду від виробника до воїна, але має бути той, хто цей досвід професійно передасть далі. І це має бути Інструктор. 

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Київ