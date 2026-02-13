Как масштабировать успех на все бригады: Артем Вьюнник о новой философии взаимодействия производителя и армии

Как выглядит современная война, когда технические характеристики в инструкциях перестают соответствовать реальности, а успех миссии на 70% зависит не от мощности двигателя, а от мастерства пилота? Ответы на эти вопросы искали в Киеве на уникальном Форуме боевого опыта, состоявшемся в рамках финала конкурса "Furia_mission_2025".

Мероприятие стало первой в Украине площадкой, где состоялся открытый разговор производителя с пилотами БпАК "Фурия" для системного сбора опыта экипажей, обобщения и преобразования в изменения.

В интервью для УНН соучредитель и СЕО "НПП "Атлон Авиа" Артем Вьюнник раскрывает "закулисье" работы над легендарной "Фурией". Почему компания решила создать собственную CRM-систему для накопления данных с фронта? Как "бортовые журналы" дронов помогают видеть реальную картину боя без "теплых ванн" ТТХ? И почему формулировка "понизить до инструктора" является признаком глубокого системного кризиса, который нужно исправлять уже сейчас?

О "золоте" боевого опыта, цифровой трансформации армии и новой элите Вооруженных Сил - читайте в нашем разговоре.

Артем, расскажите, зачем такому крупному производителю дронов-разведчиков конкурс "Furia_mission_2025"?

Этот конкурс стал органичным продолжением наших поисков ответа на вопрос: что такое настоящая эффективность и где именно мы можем ее "добыть"? Фактически, работа БпЛА "Фурия" раскладывается на две составляющие: материально-техническую часть ("матчасть") и людей, которые ее применяют, - пилотов.

Нам понадобилось более десяти лет, чтобы окончательно убедиться: 70% успеха любой операции - это оператор. Это человек, который точно знает, как достичь результата, максимально эффективно используя тот инструмент, который есть в его руках.

"Furia_mission_2025" - это фактически первый инструмент сбора индивидуального опыта пилотов и превращения его в системные знания. Этим самым мы фактически сможем масштабировать эти 70% успеха на все бригады, где присутствуют БпАК "Фурия". Это позволит организовать обучение и повышение квалификации людей, основываясь именно на этой практике. Мне кажется, это максимально круто, когда люди делятся таким опытом.

Это изменит ваш подход к обучению пилотов?

Раньше мы думали об одном: как сделать изделие лучше и как научить конкретного человека его использовать. Но с ростом масштаба и количества пользователей мы поняли, что в "ручном режиме" это уже не работает. Даже имея собственные высококвалифицированные школы и привлекая крутые партнерские заведения, мы осознали простую вещь: основным носителем знаний является именно оператор, который ежедневно работает с нашим изделием. И нужно организовать все так, чтобы знания системно поступали к будущим операторам.

Планируете ли вы масштабировать свой подход и, например, реализовать такую практику системно для всего войска?

Мы возлагаем большие надежды на новую команду Министерства обороны и их подходы к цифровизации. Хотя мы собираем фидбеки любыми путями, должен признать: это еще недостаточно системно даже в рамках нашей компании. Получение обратной связи - это лишь небольшая часть работы.

Вопрос в достоверности, верификации и определении того, является ли проблема системной, или это разовая ситуация. Это сложный механизм, который начинается со сбора "сырых" данных, их обработки и обобщения. Внутри компании должны существовать механизмы и процессы, которые способны воспринять эти результаты и превратить их в технические решения и воплощение новых подходов к обучению, новых программ, методик и кейсов. Это достаточно сложная, но концептуально понятная система.

Наряду с этим стоит вопрос оценки реальной эффективности изделий на поле боя. Нам важно понимать, как наши комплексы работают на самом деле. Это, по моему мнению, очень важно, хотя звучит достаточно банально. Но если копнуть вглубь, мы увидим реальную картину.

Вы упоминали о таком решении во время панельной дискуссии на примере разговора с кандидатом в продакт-менеджеры, верно?

Да, недавно я общался с потенциальным продакт-менеджером и спросил: "Что вы сделаете в первый рабочий день?". Ответ был: "Изучу ТТХ". Я привел пример: "в техусловиях написано, что время полета нашего самолета - три часа". Она говорит: "Значит, это три часа".

Я ответил, что прошло уже более десяти лет, как мы начали, а я и до сих пор не знаю реального времени полета нашего самолета. Потому что в руках разных людей, в разных условиях на этот показатель влияет множество факторов. Строить продуктовые, тактические или учебные решения, просто глядя на цифру в ТУ - невозможно.

Поэтому мы внедрили бортовой журнал. Заняло много времени формирование рубрикатора бэкенда - того, что за кулисами. То есть, нам фактически пришлось создать свою CRM-систему, которая будет накапливать данные бортовых журналов всех БпАК, которые на фронте.

Замысел прост: быстрая фиксация событий во время миссии. Во время выполнения задания у оператора может произойти любая нештатная ситуация: отказ техники, исчезновение видеосигнала или связи по каналу управления, проблемы с двигателем - он за считанные секунды отмечает это в рубрикаторе журнала. Если проблему удалось устранить или она исчезла - миссия продолжается. В конце миссии оператор выбирает один из трех статусов: "Задание выполнено полностью", "Выполнено частично" или "Не выполнено". После нажатия кнопки техподдержка мгновенно получает отчет с точной привязкой проблемы ко времени и пространственным координатам. Мы можем проанализировать: связь исчезла из-за рельефа или из-за технической проблемы? Мы выстраиваем систему, которая будет максимально объективно отвечать на вопрос, как наше изделие работает на самом деле.

Готовы ли вы делиться этими данными с государственными структурами для улучшения общей ситуации в войске?

Мы готовы предоставить заказчику полный доступ к этому журналу. Мы не хотим сидеть в "теплой ванне" и думать, что мы крутые и вроде бы все работает. Мы хотим знать, как оно есть на самом деле. Надеемся, что эта инициатива будет поддержана и господином Михаилом Федоровым. Его задачи в масштабах всего войска похожи на наши, только в сто раз масштабнее. Без софтовой части и системного подхода это просто невозможно. Мы уже имеем понимание, как это делать, и готовы делиться и сотрудничать в этом направлении.

Говоря о системности опыта, мы не можем обойти человеческий фактор. Какую роль в этой системе играет профессия инструктора и почему ее статус требует немедленных изменений?

Возможно, вы помните конфликт, который недавно раздували в соцсетях, когда какого-то комбата якобы "понизили" до инструктора? Меня тогда чрезвычайно триггернула эта формулировка. Я был поражен.

Как вообще можно говорить "понизить до инструктора"? Я хочу, чтобы мы направили свою энергию на преодоление этой проблемы. В армии инструктор должен быть специалистом высочайшего уровня. Мы неоднократно обращались в Министерство обороны и Генеральный штаб и говорили, что мы должны создать надлежащие условия для наших лучших специалистов.

Вы имеете в виду создание условий для передачи опыта теми, кто прошел войну?

Именно так. Человек не может воевать бесконечно - наступает выгорание. Если специалист воюет 5 или 10 лет - это огромная заслуга. Мы должны дать ему возможность выйти с поля боя и стать инструктором с достойной заработной платой, содержанием и уважением. Это должно быть элитное, высшее звено Вооруженных сил.

Мы можем создать фундамент, достичь системности в передаче опыта от производителя к воину, но должен быть тот, кто этот опыт профессионально передаст дальше. И это должен быть Инструктор.