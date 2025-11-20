Як кинути курити раз і назавжди: поради до Міжнародного дня відмови від куріння
Київ • УНН
Щорічно у третій четвер листопада відзначається Міжнародний день відмови від куріння. За даними дослідження ВООЗ, 37,8% дорослих українців, що є споживачами тютюнових виробів, намагалися кинути курити протягом останнього року.
Щороку у третій четвер листопада в світі відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цей день є ще однією нагодою звернути увагу на небезпеку тютюну та підтримати тих, хто прагне відмовитися від паління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
Деталі
Як зазначили в ЦГЗ МОЗ України, вживання тютюну і нікотину не лише шкодять здоров’ю, а й впливають на поведінку, емоційний стан та щоденні рішення.
За даними дослідження ВООЗ "Вживання тютюнових і нікотинових виробів серед дорослих в Україні" (2024 рік), 37,8% дорослих, які є теперішніми і колишніми споживачами традиційних тютюнових виробів або кальяну, намагалися кинути курити протягом останнього року. Однак 8 з 10 робили це самотужки - без консультацій з фахівцями, сервісів допомоги чи медичного супроводу, не знаючи, що така підтримка існує і з нею шанси на успіх суттєво зростають.
Для того, щоб раз і назавжди відмовитися від куріння, фахівці радять поєднувати кілька перевірених підходів:
- когнітивно-поведінкову терапію - допомагає змінити мислення й реакції, пов’язані з курінням, та навчитися керувати бажанням закурити, коли воно виникає;
- психологічну підтримку - підтримка рідних та друзів, індивідуальні консультації лікаря, участь у групах взаємодопомоги, а також використання спеціальних мобільних застосунків
або онлайн-сервісів. В Україні таким сервісом є "Я кидаю курити";
- нікотинозамісну терапію (НЗТ) - жувальні гумки, пластирі, льодяники або спреї допомагають подолати синдром відміни - непереборне бажання курити під час утримання. Їх застосовують, коли самостійні спроби не дають результату або рівень залежності є високим;
У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України нагадали: жодні тютюнові чи нікотинові вироби не є засобом для відмови від куріння. Навпаки, їхнє використання може ускладнювати процес відмови.
