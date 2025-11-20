Як кинути курити раз і назавжди: поради до Міжнародного дня відмови від куріння

$42.090.00
48.740.05
ukru
Ексклюзив
08:56 • 7684 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9522 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10269 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11269 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18998 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23808 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16692 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17969 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33442 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47064 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 17708 перегляди
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України20 листопада, 01:02 • 13132 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 12704 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 7774 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12523 перегляди
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 7698 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12599 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 19008 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 23818 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 57006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Олег Ширяєв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 19776 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 43369 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 41520 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 42868 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 35739 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Як кинути курити раз і назавжди: поради до Міжнародного дня відмови від куріння

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Щорічно у третій четвер листопада відзначається Міжнародний день відмови від куріння. За даними дослідження ВООЗ, 37,8% дорослих українців, що є споживачами тютюнових виробів, намагалися кинути курити протягом останнього року.

Як кинути курити раз і назавжди: поради до Міжнародного дня відмови від куріння
Фото: pixabay

Щороку у третій четвер листопада в світі відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цей день є ще однією нагодою звернути увагу на небезпеку тютюну та підтримати тих, хто прагне відмовитися від паління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Деталі

Як зазначили в ЦГЗ МОЗ України, вживання тютюну і нікотину не лише шкодять здоров’ю, а й впливають на поведінку, емоційний стан та щоденні рішення.

За даними дослідження ВООЗ "Вживання тютюнових і нікотинових виробів серед дорослих в Україні" (2024 рік), 37,8% дорослих, які є теперішніми і колишніми споживачами традиційних тютюнових виробів або кальяну, намагалися кинути курити протягом останнього року. Однак 8 з 10 робили це самотужки - без консультацій з фахівцями, сервісів допомоги чи медичного супроводу, не знаючи, що така підтримка існує і з нею шанси на успіх суттєво зростають.

Для того, щоб раз і назавжди відмовитися від куріння, фахівці радять поєднувати кілька перевірених підходів:

  • когнітивно-поведінкову терапію - допомагає змінити мислення й реакції, пов’язані з курінням, та навчитися керувати бажанням закурити, коли воно виникає;
    • психологічну підтримку - підтримка рідних та друзів, індивідуальні консультації лікаря, участь у групах взаємодопомоги, а також використання спеціальних мобільних застосунків або онлайн-сервісів. В Україні таким сервісом є "Я кидаю курити";
      • нікотинозамісну терапію (НЗТ) - жувальні гумки, пластирі, льодяники або спреї допомагають подолати синдром відміни - непереборне бажання курити під час утримання. Їх застосовують, коли самостійні спроби не дають результату або рівень залежності є високим;

        У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України нагадали: жодні тютюнові чи нікотинові вироби не є засобом для відмови від куріння. Навпаки, їхнє використання може ускладнювати процес відмови.

        Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради 19.11.25, 10:45 • 2310 переглядiв

        Євген Устименко

        СуспільствоЗдоров'я
        Всесвітня організація охорони здоров'я
        Україна