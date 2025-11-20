Как бросить курить раз и навсегда: советы к Международному дню отказа от курения

Фото: pixabay

Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Международный день отказа от курения. Этот день является еще одной возможностью обратить внимание на опасность табака и поддержать тех, кто стремится отказаться от курения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Как отметили в ЦОЗ Минздрава Украины, употребление табака и никотина не только вредит здоровью, но и влияет на поведение, эмоциональное состояние и ежедневные решения.

По данным исследования ВОЗ "Употребление табачных и никотиновых изделий среди взрослых в Украине" (2024 год), 37,8% взрослых, являющихся нынешними и бывшими потребителями традиционных табачных изделий или кальяна, пытались бросить курить в течение последнего года. Однако 8 из 10 делали это самостоятельно - без консультаций со специалистами, сервисов помощи или медицинского сопровождения, не зная, что такая поддержка существует и с ней шансы на успех существенно возрастают.

Для того чтобы раз и навсегда отказаться от курения, специалисты советуют сочетать несколько проверенных подходов:

когнитивно-поведенческую терапию - помогает изменить мышление и реакции, связанные с курением, и научиться управлять желанием закурить, когда оно возникает;

психологическую поддержку - поддержка родных и друзей, индивидуальные консультации врача, участие в группах взаимопомощи, а также использование специальных мобильных приложений или онлайн-сервисов. В Украине таким сервисом является "Я бросаю курить";

никотинозаместительную терапию (НЗТ) - жевательные резинки, пластыри, леденцы или спреи помогают преодолеть синдром отмены - непреодолимое желание курить во время воздержания. Их применяют, когда самостоятельные попытки не дают результата или уровень зависимости высок;

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины напомнили: никакие табачные или никотиновые изделия не являются средством для отказа от курения. Напротив, их использование может усложнять процесс отказа.

Как вовремя распознать хроническую обструктивную болезнь легких и когда обращаться к врачу: советы