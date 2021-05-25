Як харчування впливає на старіння мозку у людей похилого віку, та до чого тут антиоксиданти

Неминуча проблема старіння та когнітивних розладів

Найбільша проблема, з якою стикаються зараз світові системи охорони здоров’я – це старіння. Більшість захворювань мають більшу смертність саме серед людей похилого віку. Проблема в тому, що найважливішим показником процесу старіння у багатьох ссавців є запалення. Запальні процеси є скоріше фоновою реакцією, яка посилюється з віком. Дослідження показують, що цей тип запалення призводить до різних станів, таких як атеросклероз, діабет, артеріальний тиск, рак та когнітивний спад.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, виявляє, що клітини мозку, які називаються "мікроглією" надзвичайно чутливі до змін рівня важливої запальної молекули — простагландин Е2 (PGE2). Дослідники стали свідками того, що вплив цієї молекули негативно впливає на мікроглію та здатність пов’язаних з нею клітин генерувати енергію та виконувати нормальні клітинні процеси.

Що робити та як допомагають антиоксиданти

Вчені з’ясували на лабораторних тваринах, що якщо перервати взаємодію молекули запалення PGE2 з відповідними клітинами мозку, то можна нормалізувати вироблення клітинної енергії та зменшити запалення в мозку. Це, своєю чергою, значно зменшить погіршення когнітивних здібностей мозку людей похилого віку, залишивши їх на такому самому рівні, як і в молодих людей. Таким чином, придушуючи взаємодію PGE2 з відповідним рецептором, можна попереджувати когнітивні розлади, які виникають у літньому віці.

Дослідження показало стійкий взаємозв’язок між харчуванням та когнітивними навичками. Адже відомо, що фрукти та овочі, які мають у своєму складі антиоксидант кверцетин (чорниця, полуниця та шпинат) покращують когнітивні навички. Так само біофлавоноїди та антиоксиданти ресвератрол, фізетин та кверцетин мають властивість "вбивати" або "рятувати" старі клітини. До того ж кверцетин має сильну протизапальну дію, що допомагає в профілактиці запальних процесів у мозку, викликаних віком і підтримує його когнітивні здатності.

Доповнення

Додамо, що кверцетиновмісні суперпродукти (броколі, куркума, жирна риба, ягоди) лікарі рекомендують вживати при запальних процесах в організмі, а також під час ковідної та постковідної дієти.

Єдине – варто врахувати, що сам біофлавоноїд кверцетин має низьку водорозчинність, і тому він повільно та у невеликому обсязі засвоюється з харчових продуктів. Тож медики рекомендують все-таки вживати його в профілактичних цілях у медикаментозному вигляді.

Нагадаємо, фахівцям Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу вдалося єдиними у світі розробити унікальну форму кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях), який дає майже 100% біодоступність і з недавніх пір офіційно використовується в комплексній терапії лікування ковідної пневмонії.