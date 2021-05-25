Як харчування впливає на старіння мозку у людей похилого віку, та до чого тут антиоксиданти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Вчені зараз приділяють багато уваги дослідженню когнітивних здатностей мозку людей похилого віку та шукають способи подовження його повноцінного функціонування. Про те, що впливає на старіння мозку та як за допомогою харчування можна сповільнити цю проблему, пише видання Cumhuriyet, передає УНН.
Неминуча проблема старіння та когнітивних розладів
Найбільша проблема, з якою стикаються зараз світові системи охорони здоров’я – це старіння. Більшість захворювань мають більшу смертність саме серед людей похилого віку. Проблема в тому, що найважливішим показником процесу старіння у багатьох ссавців є запалення. Запальні процеси є скоріше фоновою реакцією, яка посилюється з віком. Дослідження показують, що цей тип запалення призводить до різних станів, таких як атеросклероз, діабет, артеріальний тиск, рак та когнітивний спад.
Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, виявляє, що клітини мозку, які називаються "мікроглією" надзвичайно чутливі до змін рівня важливої запальної молекули — простагландин Е2 (PGE2). Дослідники стали свідками того, що вплив цієї молекули негативно впливає на мікроглію та здатність пов’язаних з нею клітин генерувати енергію та виконувати нормальні клітинні процеси.
Що робити та як допомагають антиоксиданти
Вчені з’ясували на лабораторних тваринах, що якщо перервати взаємодію молекули запалення PGE2 з відповідними клітинами мозку, то можна нормалізувати вироблення клітинної енергії та зменшити запалення в мозку. Це, своєю чергою, значно зменшить погіршення когнітивних здібностей мозку людей похилого віку, залишивши їх на такому самому рівні, як і в молодих людей. Таким чином, придушуючи взаємодію PGE2 з відповідним рецептором, можна попереджувати когнітивні розлади, які виникають у літньому віці.
Дослідження показало стійкий взаємозв’язок між харчуванням та когнітивними навичками. Адже відомо, що фрукти та овочі, які мають у своєму складі антиоксидант кверцетин (чорниця, полуниця та шпинат) покращують когнітивні навички. Так само біофлавоноїди та антиоксиданти ресвератрол, фізетин та кверцетин мають властивість "вбивати" або "рятувати" старі клітини. До того ж кверцетин має сильну протизапальну дію, що допомагає в профілактиці запальних процесів у мозку, викликаних віком і підтримує його когнітивні здатності.
Доповнення
Додамо, що кверцетиновмісні суперпродукти (броколі, куркума, жирна риба, ягоди) лікарі рекомендують вживати при запальних процесах в організмі, а також під час ковідної та постковідної дієти.
Єдине – варто врахувати, що сам біофлавоноїд кверцетин має низьку водорозчинність, і тому він повільно та у невеликому обсязі засвоюється з харчових продуктів. Тож медики рекомендують все-таки вживати його в профілактичних цілях у медикаментозному вигляді.
Нагадаємо, фахівцям Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу вдалося єдиними у світі розробити унікальну форму кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях), який дає майже 100% біодоступність і з недавніх пір офіційно використовується в комплексній терапії лікування ковідної пневмонії.