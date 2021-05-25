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Как питание влияет на старение мозга у пожилых людей, и при чем здесь антиоксиданты

Киев • УНН

 • 20890 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Ученые сейчас уделяют много внимания исследованию когнитивных способностей мозга пожилых людей и ищут способы продления его полноценного функционирования. О том, что влияет на старение мозга и как с помощью питания можно замедлить эту проблему, пишет издание Cumhuriyet, передает УНН.

Как питание влияет на старение мозга у пожилых людей, и при чем здесь антиоксиданты

Неизбежная проблема старения и когнитивных расстройств

Самая большая проблема, с которой сталкиваются сейчас мировые системы здравоохранения - это старение. Большинство заболеваний имеют большую смертность именно среди пожилых людей. Проблема в том, что важнейшим показателем процесса старения у многих млекопитающих является воспаление. Воспалительные процессы являются скорее фоновой реакцией, которая усиливается с возрастом. Исследования показывают, что этот тип воспаления приводит к разным сословиям, таким как атеросклероз, диабет, артериальное давление, рак и когнитивный спад.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, обнаруживает, что клетки мозга, которые называются "микроглией" чрезвычайно чувствительны к изменениям уровня важной воспалительной молекулы - простагландин Е2 (PGE2). Исследователи стали свидетелями того, что влияние этой молекулы негативно влияет на микроглию и способность связанных с ней клеток генерировать энергию и выполнять нормальные клеточные процессы.

Что делать и как помогают антиоксиданты

Ученые выяснили на лабораторных животных, что если прервать взаимодействие молекулы воспаления PGE2 с соответствующими клетками мозга, то можно нормализовать выработку клеточной энергии и уменьшить воспаление в мозге. Это, в свою очередь, значительно уменьшит ухудшение когнитивных способностей мозга пожилых людей, оставив их на том же уровне, как и у молодых людей. Таким образом, подавляя взаимодействие PGE2 с соответствующим рецептором, можно предупреждать когнитивные расстройства, возникающие в пожилом возрасте.

Исследование показало устойчивую взаимосвязь между питанием и когнитивными навыками. Ведь известно, что фрукты и овощи, которые имеют в своем составе антиоксидант кверцетин (черника, клубника и шпинат) улучшают когнитивные навыки. Так же биофлавоноиды и антиоксиданты ресвератрол, физетин и кверцетин имеют свойство "убивать" или "спасать" старые клетки. К тому же кверцетин обладает сильным противовоспалительным действием, что помогает в профилактике воспалительных процессов в мозге, вызванных возрастом, и поддерживает его когнитивные способности.

Дополнение

Добавим, что кверцетиносодержащие суперпродукты (брокколи, куркума, жирная рыба, ягоды) врачи рекомендуют употреблять при воспалительных процессах в организме, а также во время ковидной и постковидной диеты.

Единственное - стоит учесть, что сам биофлавоноид кверцетин обладает низкой водорастворимостью, и поэтому он медленно и в небольшом объеме усваивается из пищевых продуктов. Поэтому медики рекомендуют все же употреблять его в профилактических целях в медикаментозном виде.

Напомним, специалистам Борщаговского химико-фармацевтического завода удалось единственными в мире разработать уникальную форму кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях), который дает почти 100% биодоступность и с недавних пор официально используется в комплексной терапии лечения ковидной пневмонии.

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