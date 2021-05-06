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Ковидная диета: врач рассказал, как поддержать и укрепить организм

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КИЕВ. 6 мая. УНН. При большинстве существующих заболеваний не стоит недооценивать вспомогательную, защитную, а также профилактическую функцию употребляемой пищи. Врач Андрей Роханский рассказал, какие продукты и природные компоненты могут помочь не только усилить ресурсы организма во время COVID-19, но и послужат прекрасной профилактикой, укрепив иммунитет, сообщает УНН.

Так, медик отмечает, что пища должна быть насыщена полезными веществами, которые стимулируют иммунитет и защищают организм от COVID-19.

Цитата

“Известно, что нужно употреблять все продукты богатые кальцием, витамином К, витамином D и цинком. Вот все продукты, которые их содержат, а не в поливитаминах. Также многие антиоксиданты, например, кверцетин, содержатся в разных фруктах и овощах, но еще ничего не созрело. Конечно, овощи и фрукты нужно будет употреблять летом, но тут стоит учесть, что кверцетин хоть и есть в овощах и фруктах, но в небольшой концентрации, поэтому терапевтически и для профилактики все-таки лучше антиоксиданты принимать в концентрированном медикаментозном виде”, — отметил Роханский.

Детали

В отличие от кверцетина, витамин С, по словам врача, следует получать из разнообразных полезных продуктов питания.

“Апельсины, квашенная капуста, кстати, содержит большое количество витамина С. Его лучше в естественном виде употреблять, потому что до сих пор ведутся споры по поводу того, усваивается ли витамин С в таблетках”, — объяснил Роханский.

Справка

Кверцетин — это флавоноид растительного происхождения, который оказывает противоотёчное, спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное, противовирусное действие; антиоксидант. Содержится в гречневой крупе, луке, яблоках, перце, чесноке, красном винограде, чае, цитрусовых и так далее. Однако в составе продуктов он имеет достаточно низкую биодоступность. Поэтому специалистам Борщаговского химико-фармацевтического завода удалось единственными в мире разработать уникальную форму кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин ®” в инъекциях), который дает почти 100% биодоступность и с недавних пор официально используется в комплексной терапии лечения ковидной пневмонии.

Дополнение

Напомним, главный инфекционист страны и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала УНН о свойствах кверцетина, прорыв украинских ученых в достижении его стопроцентной биодоступности и о практическом опыте использования уникального природного вещества для лечения больных COVID-19.

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