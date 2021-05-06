Ковідна дієта: лікар розповів, як підтримати і зміцнити організм

Так, медик зазначає, що їжа повинна бути насичена корисними речовинами, які стимулюють імунітет і захищають організм від COVID-19.

Цитата

“Відомо, що потрібно вживати всі продукти багаті кальцієм, вітаміном К, вітаміном D і цинком. Ось всі продукти, які їх містять, а не у полівітамінах. Також багато антиоксидантів, наприклад, кверцетин, містяться в різних фруктах і овочах, але ще нічого не дозріло. Звичайно, овочі і фрукти потрібно буде вживати влітку, але тут варто врахувати, що кверцетин хоч і є в овочах і фруктах, але в невеликій концентрації, тому терапевтично і для профілактики все-таки краще антиоксиданти приймати в концентрованому медикаментозному вигляді”, — зазначив Роханський.

Деталі

На відміну від кверцетину, вітамін С, за словами лікаря, слід отримувати з різноманітних корисних продуктів харчування.

“Апельсини, квашена капуста, до речі, містить велику кількість вітаміну С. Його краще в природному вигляді вживати, тому що до сих пір ведуться суперечки з приводу того, чи засвоюється вітамін С в таблетках”, — пояснив Роханський.

Довідка

Кверцетин — це флавоноїд рослинного походження, який надає протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну, противірусну дію; антиоксидант. Міститься в гречаній крупі, цибулі, яблуках, перці, часнику, червоному винограді, чаї, цитрусових і так далі. Однак в складі продуктів він має досить низьку біодоступність. Тому фахівцям Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу вдалося єдиними в світі розробити унікальну форму кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях), який дає майже 100% біодоступність і з недавніх пір офіційно використовується в комплексній терапії лікування ковідної пневмонії.

Доповнення

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни і заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла УНН про властивості кверцетину, прорив українських вчених в досягненні його стовідсоткової біодоступності і про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих COVID-19.