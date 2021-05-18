Что употреблять в пищу при воспалительном процессе: список из четырех суперпродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Чтобы предотвратить или преодолеть воспалительный процесс необходимо добавить в свой рацион питания четыре суперпродукте. Об их противовоспалительных свойствах говорится в статье The Independent, передает УНН.
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Ягоды. Клубника, черника, малина, ежевика не только прекрасные на вкус, но и богатые антиоксидантами. Это молекулы, которые борются со свободными радикалами в организме. В свою очередь, свободные радикалы - это нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки организма. Более того, все ягоды содержат флавоноиды (биологически активные вещества, в частности - кверцетин). Эти биоактивные компоненты положительно влияют на здоровье, и обладают мощными противовоспалительными свойствами.
Жирная рыба. В жирных сортах рыбы, таких как лосось, скумбрия, анчоусы и сардины, содержится много жирных кислот группы омега-3. Они оказывают на организм не только противовоспалительное, но и седативное действие.
Куркума. Куркума обладает хорошо изученными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить боль, связанную с артритом, а также успокаивают воспалительные заболевания кожи.
Брокколи. Этот богатый питательными веществами продукт является не только хорошим источником клетчатки и белка, но и особенно богат антиоксидантными флавоноидами, такими как кемпферол и кверцетин.
Дополнение
Отметим, ранее УНН писал, что кверцетин является растительным сильнодействующим антиоксидантом и биофлавоноидом, который содержится в ягодах, травах, овощах, фруктах. Однако медики подчеркивают, что употребляемый с пищей кверцетин действует очень медленно из-за его низкой биодоступности, поэтому этот антиоксидант все же лучше получать в медикаментозном виде.
Напомним, что украинским экспертам Борщаговского химико-фармацевтического завода единственным в мире удалось создать препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях), которые имеют почти стопроцентную биодоступность.