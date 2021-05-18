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Що вживати в їжу при запальному процесі: список з чотирьох суперпродуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Щоб запобігти або подолати запальний процес необхідно додати в свій раціон харчування чотири суперпродукти. Про їх протизапальні властивості йдеться в статті The Independent, передає УНН.

Що вживати в їжу при запальному процесі: список з чотирьох суперпродуктів

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Ягоди. Полуниця, чорниця, малина, ожина не тільки прекрасні на смак, але і багаті антиоксидантами. Це молекули, які борються з вільними радикалами в організмі. У свою чергу, вільні радикали - це нестабільні молекули, які можуть пошкодити клітини організму. Більш того, всі ягоди містять флавоноїди (біологічно активні речовини, зокрема - кверцетин). Ці біоактивні компоненти позитивно впливають на здоров'я, і ​​володіють потужними протизапальними властивостями.

Жирна риба. У жирних сортах риби, таких як лосось, скумбрія, анчоуси і сардини, міститься багато жирних кислот групи омега-3. Вони надають організму не тільки протизапальну, але і седативну дію.

Куркума. Куркума володіє добре вивченими протизапальними властивостями, які можуть допомогти зменшити біль, пов'язаний з артритом, а також заспокоюють запальні захворювання шкіри.

Брокколі. Цей багатий живильними речовинами продукт є не тільки хорошим джерелом клітковини і білка, а й особливо багатий антиоксидантними флавоноїдами, такими як кемпферол і кверцетин.

Доповнення

Відзначимо, раніше УНН писав, що кверцетин є рослинним сильнодіючим антиоксидантом і біофлавоноїдам, який міститься в ягодах, травах, овочах, фруктах. Однак медики підкреслюють, що кверцетин, який вживається з їжею, діє дуже повільно через його низьку біодоступность, тому цей антиоксидант все ж краще отримувати в медикаментозному вигляді.

Нагадаємо, що українським експертам Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу єдиним в світі вдалося створити препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітін®" в ін'єкціях), які мають майже стовідсоткову біодоступність. 

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