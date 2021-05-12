Как выжить, когда все зацвело: ученый рассказал, что помогает облегчить сезонную аллергию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сезон аллергии открыт. Каким образом можно облегчить свое состояние и восстановить гомеостаз организма, чтобы легче переносить симптомы аллергии и укрепить иммунитет и защититься от вирусных и простудных респираторных болезней, в комментарии УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.
Детали
Так, по словам профессора Широбокова, вспомогательным средством против симптомов аллергии могут стать сами "виновники" - растения, а точнее - биофлавоноиды, которые в них содержатся.
"Аллергические заболевания лечатся специфическими методами. А биофлавоноиды в комплексе с витамином С - это очень перспективный подход в лечении простуд, который будет полезным и при аллергических заболеваниях. Они очень полезны для восстановления гомеостаза - постоянства организма. К таким биофлавоноидам относится, к примеру, кверцетин", - рассказал ученый.
Биофлавоноиды содержатся в большом количестве в растениях, в овощах и фруктах, которые мы ежедневно потребляем, но из-за низкой биодоступности из еды, эти антиоксиданты все же лучше употреблять в медикаментозном виде.
"Биофлавоноиды (кверцетин, рутин и т.д.) можно принимать даже без назначения врача. (...) Эти препараты имеют также прямой противовирусный эффект. И биофлавоноиды лучше работают в комплексе с витамином С", - подчеркнул Широбоков.
Дополнение
Добавим, что именно биофлавоноид кверцетин сейчас рассматривается для последующего внесения в протоколы Минздрава как средство для лечения ковидной пневмонии в составе комплексной терапии.
Именно последние исследования "Борщаговского химико-фармацевтического завода" доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) обусловливают рост уровня сатурации и ускорения выздоровления при ковидной пневмонии по сравнению с пациентами контрольной группы.
К тому же, как оказалось, кверцетин эффективно защищает поверхность легочной ткани и профилактирует опасное осложнение COVID-19 - фиброз легких.
Справка
Кверцетин - флавоноид растительного происхождения, оказывает капилляростабилизирующее, антиоксидантное, противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное действие.
Содержится в гречневой крупе, луке, яблоках, перце, чесноке, золотом усе, красном винограде, чае, цитрусовых, темной вишне, бруснике, томатах, брокколи, ботве, малине, чернике, клюкве, аронии, рябине, облепихе, плодах водяники, плодах опунции, некоторых сортах меда (эвкалиптовом, чайного дерева), орехах, цветной капусте, красном вине, оливковом масле, желудях и тому подобное.