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Як декларація між НАТО та ЄС вплине на підтримку України – розповіла політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. На поточну ситуацію декларація між НАТО та ЄС ніяк не вплине. Проте вона важлива для збереження єдності Заходу в майбутньому. Незалежно від того, хто прийде до влади, а також спроб росії розхитувати єдину позицію щодо глобальної безпеки. Про це в коментарі УНН розповіла політолог Олеся Яхно.

Як декларація між НАТО та ЄС вплине на підтримку України – розповіла політолог

Цитата

«Я думаю, що ця декларація важлива з точки зору євроатлантичної єдності, яка відновилася з моменту приходу Байдена до президентства, а також з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. І це не стільки важливо на поточний момент і на визначення допомоги Україні в даній війні, бо допомога є і без цієї декларації, а Україна отримала статус кандидата в ЄС і йдуть дискусії про вступ до НАТО, декларація тут ніяк не вплине. Вона вплине на подальші ризики і збереження єдності Заходу. В наступному році, в 2024, відбудуться вибори в Україні, росії, США, а також Тайвані. Якщо в Україні вибори ніяк не впливатимуть, бо іншого варіанту у нас немає, окрім як перемагати, незалежно від того, хто буде балотуватися і хто виграє на наступних виборах. А от в США чи на Тайвані, з точки зору стратегії Китаю або внутрішніх процесів в росії, це може вплинути і на війну, і на сам результат виборів. Бо існує різниця між кандидатами у президенти, між республіканцями і демократами, зокрема, в баченні глобальної безпеки. Хоча, після повномасштабного вторгнення ці позиції можуть зближатися», – розповіда Яхно.

Деталі

Крім того, збереження євроатлантичної єдності має значення і для України. Адже чим більшою буде єдність, тим більше Захід буде стійкішим до впливів росії, а значить можливе й збільшення допомоги Україні, додала політолог.

За її словами, одна з ліній російської стратегії – це сіяти хаос та дискусії в Європі щодо санкцій, а також розхитування єдиної позиції в наданні військової допомоги Україні. Дана ставка росії наразі не спрацювала. Але щоб це продовжувалося і далі, підписана декларація між НАТО та ЄС являється важливою складовою даного процесу.

«Ми бачимо, як Захід повільно почав перебудовуватися під тиском викликів, з якими сам зіштовхнувся. Це й економічні виклики, повʼязані із енергозалежністю від росії, це і безпекові виклики, коли почали суттєво переглядатися оборонні стратегії, як окремих країн, так і інституцій. І в цьому сенсі єдність дійсно має значення. Якщо НАТО вже перебудувався в значній мірі, то ЄС ще перебудовується і там звучать різні ініціативи. Свого часу Франція говорила про те, що Європа повинна мати свою безпекову систему окрему від НАТО, але щоб ці лінії йшли паралельно. Тому на майбутній період декларація, з огляду можливі процеси та виклики, є правильним вектором. Незалежно від того, як завершаться вибори в США, що буде відбуватися в Європі, єдність повинна зберігатися», – вважає політолог.

Нагадаємо

ЄС та НАТО підписали спільну декларацію про співробітництво. Це вже третя декларація ЄС та НАТО – перші дві були у 2016 та 2018 роках.

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