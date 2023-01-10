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ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю: згадують росію і Китай

Київ • УНН

 • 452169 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні ЄС та НАТО підписали свою третю спільну декларацію про співробітництво. Із заявами за підсумками підписання вийшли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель та Генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.

ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю: згадують росію і Китай

Цитата

"З початком війни росії з Україною наша співпраця між ЄС та НАТО лише зміцніла. Сьогодні, ухваливши нову Спільну декларацію, ми виводимо наше партнерство на новий рівень. Ми поглиблюватимемо нашу прекрасну співпрацю і розширюватимемо її на нові області", - зазначила Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Війна росії проти України зблизила ЄС та НАТО. Сьогоднішньою декларацією ми хочемо вивести нашу співпрацю на новий рівень для забезпечення миру та стабільності", - додав Шарль Мішель у Twitter.

Деталі

Це вже третя декларація ЄС та НАТО - перші дві були у 2016 та 2018 роках. Одна з важливих речей у цьому документі, як вказує журналіст Рікард Йозвяк у Twitter, полягає в тому, що там вперше згадується і росія, і Китай.

Доповнення

Як повідомляло Politico, у документі міститься зобов'язання щодо підтримки України.

Декларація, зазначає видання, розроблялася понад рік. Видання у середині грудня писало, що "у майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають росію "негайно припинити цю війну і піти з України" і знову заявляють про свою "непохитну та постійну підтримку її незалежності".

Вони, як вказувалося, також домовилися "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону та обирати свою долю". І вони кажуть, що "жорстока війна росії" "погіршила продовольчу та енергетичну кризу, яка торкнулася мільярдів людей по всьому світу".

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