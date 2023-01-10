ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю: згадують росію і Китай

Цитата

"З початком війни росії з Україною наша співпраця між ЄС та НАТО лише зміцніла. Сьогодні, ухваливши нову Спільну декларацію, ми виводимо наше партнерство на новий рівень. Ми поглиблюватимемо нашу прекрасну співпрацю і розширюватимемо її на нові області", - зазначила Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Війна росії проти України зблизила ЄС та НАТО. Сьогоднішньою декларацією ми хочемо вивести нашу співпрацю на новий рівень для забезпечення миру та стабільності", - додав Шарль Мішель у Twitter.

Деталі

Це вже третя декларація ЄС та НАТО - перші дві були у 2016 та 2018 роках. Одна з важливих речей у цьому документі, як вказує журналіст Рікард Йозвяк у Twitter, полягає в тому, що там вперше згадується і росія, і Китай.

Доповнення

Як повідомляло Politico, у документі міститься зобов'язання щодо підтримки України.

Декларація, зазначає видання, розроблялася понад рік. Видання у середині грудня писало, що "у майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають росію "негайно припинити цю війну і піти з України" і знову заявляють про свою "непохитну та постійну підтримку її незалежності".

Вони, як вказувалося, також домовилися "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону та обирати свою долю". І вони кажуть, що "жорстока війна росії" "погіршила продовольчу та енергетичну кризу, яка торкнулася мільярдів людей по всьому світу".