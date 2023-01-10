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ЄС та НАТО збираються підписати зобов'язання щодо підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. ЄС та НАТО сьогодні збираються підписати зобов'язання щодо підтримки України, повідомляє Politico, пише УНН.

ЄС та НАТО збираються підписати зобов'язання щодо підтримки України

Деталі

"Сьогодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель та Генсек НАТО Єнс Столтенберг підпишуть довгоочікувану декларацію про співпрацю між ЄС та НАТО. Ключовим елементом стане обіцянка підтримати Україну", - ідеться у повідомленні.

Декларація, зазначає видання, розроблялася понад рік. Спочатку очікувалося, що документ буде підписано на саміті НАТО в Мадриді в червні минулого року, але, за словами дипломатів, його було відкладено через напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром.

"Хоча текст загалом нічим не примітний, зробити його офіційним є дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які знадобилися, щоб досягти цього", - відзначає видання.

Що у документі

Видання у середині грудня писало, що "у майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають росію "негайно припинити цю війну і піти з України" і знову заявляють про свою "непохитну та постійну підтримку її незалежності".

Вони, як вказувалося, також домовилися "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону та обирати свою долю". І вони кажуть, що "жорстока війна росії" "погіршила продовольчу та енергетичну кризу, яка торкнулася мільярдів людей по всьому світу".

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