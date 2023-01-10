ЕС и НАТО собираются подписать обязательство по поддержке Украины

Детали

"Сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и Генсек НАТО Йенс Столтенберг подпишут долгожданную декларацию о сотрудничестве между ЕС и НАТО. Ключевым элементом станет обещание поддержать Украину", - говорится в сообщении.

Декларация, отмечает издание, разрабатывалась более года. Изначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года, но, по словам дипломатов, он был отложен из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром.

"Хотя текст в целом ничем не примечателен, сделать его официальным является дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые понадобились, чтобы достичь этого", - отмечает издание.

Что в документе

Издание в середине декабря писало, что "в почти окончательном варианте ЕС и НАТО призывают россию "немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины" и вновь заявляют о своей "непоколебимой и постоянной поддержке ее независимости".

Они, как указывалось, также договорились "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу". И они говорят, что "жестокая война россии" "усугубила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру".