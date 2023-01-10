ЕС и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве: упоминают россию и Китай

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"С началом войны россии с Украиной наше сотрудничество между ЕС и НАТО только укрепилось. Сегодня, приняв новую Совместную декларацию, мы выводим наше партнерство на новый уровень. Мы будем углублять наше прекрасное сотрудничество и расширять его на новые области", - отметила Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Война россии против Украины сблизила ЕС и НАТО. Сегодняшней декларацией мы хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень для обеспечения мира и стабильности", - добавил Шарль Мишель в Twitter.

Детали

Это уже третья декларация ЕС и НАТО - первые две были в 2016 и 2018 годах. Одна из важных вещей в этом документе, как указывает журналист Рикард Йозвяк в Twitter, заключается в том, что там впервые упоминается и россия, и Китай.

Дополнение

Как сообщало Politico, в документе содержится обязательство по поддержке Украины.

Декларация, отмечает издание, разрабатывалась более года. Издание в середине декабря писало, что "в почти окончательном варианте ЕС и НАТО призывают россию "немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины" и вновь заявляют о своей "непоколебимой и постоянной поддержке ее независимости".

Они, как указывалось, также договорились "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу". И они говорят, что "жестокая война россии" "усугубила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру".