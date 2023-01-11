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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Как декларация между НАТО и ЕС повлияет на поддержку Украины - рассказала политолог

Киев • УНН

 • 682850 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На текущую ситуацию декларация между НАТО и ЕС никак не повлияет. Однако она важна для сохранения единства Запада в будущем. Независимо от того, кто придет к власти, а также попыток россии расшатывать единую позицию по глобальной безопасности. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

Как декларация между НАТО и ЕС повлияет на поддержку Украины - рассказала политолог

Цитата

«Я думаю, что эта декларация важна с точки зрения евроатлантического единства, которое восстановилось с момента прихода Байдена к президентству, а также с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. И это не столько важно на текущий момент и на определение помощи Украине в данной войне, потому что помощь есть и без этой декларации, а Украина получила статус кандидата в ЕС и идут дискуссии о вступлении в НАТО, декларация здесь никак не повлияет. Она повлияет на дальнейшие риски и сохранение единства Запада. В следующем году, в 2024, состоятся выборы в Украине, россии, США, а также Тайване. Если в Украине выборы никак не будут влиять, потому что другого варианта у нас нет, кроме как побеждать, независимо от того, кто будет баллотироваться и кто выиграет на следующих выборах. А вот в США или на Тайване, с точки зрения стратегии Китая или внутренних процессов в россии, это может повлиять и на войну, и на сам результат выборов. Потому что существует разница между кандидатами в президенты, между республиканцами и демократами, в частности, в видении глобальной безопасности. Хотя, после полномасштабного вторжения эти позиции могут сближаться», – рассказывает Яхно.

Детали

Кроме того, сохранение евроатлантического единства имеет значение и для Украины. Ведь чем больше будет единство, тем больше Запад будет устойчивым к влияниям россии, а значит возможно и увеличение помощи Украине, добавила политолог.

По ее словам, одна из линий российской стратегии – это сеять хаос и дискуссии в Европе относительно санкций, а также расшатывание единой позиции в предоставлении военной помощи Украине. Данная ставка россии пока не сработала. Но чтобы это продолжалось и дальше, подписанная декларация между НАТО и ЕС является важной составляющей данного процесса.

«Мы видим, как Запад медленно начал перестраиваться под давлением вызовов, с которыми сам столкнулся. Это и экономические вызовы, связанные с энергозависимостью от россии, это и вызовы безопасности, когда начали существенно пересматриваться оборонные стратегии, как отдельных стран, так и институтов. И в этом смысле единство действительно имеет значение. Если НАТО уже перестроился в значительной степени, то ЕС еще перестраивается и там звучат различные инициативы. В свое время Франция говорила о том, что Европа должна иметь свою систему безопасности отдельную от НАТО, но чтобы эти линии шли параллельно. Поэтому на будущий период декларация, учитывая возможные процессы и вызовы, является правильным вектором. Независимо от того, как завершатся выборы в США, что будет происходить в Европе, единство должно сохраняться», – считает политолог.

Напомним

ЕС и НАТО подписали совместную декларацию о сотрудничестве. Это уже третья декларация ЕС и НАТО – первые две были в 2016 и 2018 годах.

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