Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що росія там -Трамп про мирну угоду

17:59 • 5804 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 12376 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 18409 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 16331 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 17178 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 23885 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 31541 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12564 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 23572 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 20243 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах18 грудня, 11:18 • 13451 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 28462 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна18 грудня, 11:45 • 17494 перегляди
У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення18 грудня, 12:53 • 5512 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 14112 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 18401 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 14203 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 31540 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 28576 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 59455 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 28576 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 27894 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 27113 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 33909 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 39249 перегляди
Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що росія там -Трамп про мирну угоду

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Трамп висловив сподівання, що Україна швидко укладе мирну угоду, оскільки росія перебуває на місці. Він також зазначив, що 82% українців вимагають мирної угоди та закликав Зеленського бути реалістом щодо виборів.

Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що росія там -Трамп про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що він сподівається, що Україна діятиме швидко в плані мирної угоди, передає УНН.

Деталі

"Ну, вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко. Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають занадто жорстку позицію, росія змінює свою думку", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% громадян України вимагають укладення мирної угоди. Він також підняв тему проведення виборів в Україні, закликаючи Зеленського бути реалістом.

Павло Башинський

