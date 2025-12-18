Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що росія там -Трамп про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що він сподівається, що Україна діятиме швидко в плані мирної угоди, передає УНН.

Деталі

"Ну, вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко. Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають занадто жорстку позицію, росія змінює свою думку", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% громадян України вимагають укладення мирної угоди. Він також підняв тему проведення виборів в Україні, закликаючи Зеленського бути реалістом.