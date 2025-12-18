$42.340.15
Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия там - Трамп о мирном соглашении

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Трамп выразил надежду, что Украина быстро заключит мирное соглашение, поскольку Россия находится на месте. Он также отметил, что 82% украинцев требуют мирного соглашения и призвал Зеленского быть реалистом относительно выборов.

Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия там - Трамп о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп заявил, что он надеется, что Украина будет действовать быстро в плане мирного соглашения, передает УНН.

Подробности

"Ну, они приближаются к чему-то, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия там. И, знаете, каждый раз, когда они занимают слишком жесткую позицию, Россия меняет свое мнение", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что 82% граждан Украины требуют заключения мирного соглашения. Он также поднял тему проведения выборов в Украине, призывая Зеленского быть реалистом.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина