WP: немає переконливих доказів того, що росія стоїть за атакою на "Північний потік"

Деталі

Як пише видання, після вибухів, якими наприкінці вересня були серйозно пошкоджені підводні трубопроводи, побудовані для транспортування природного газу з росії до Європи, світові лідери "швидко звинуватили москву в нахабному та небезпечному акті саботажу". До того ж з наближенням зими виявилося, що кремль має намір зменшити поставки енергоносія для мільйонів по всьому континенту, - акт "шантажу", що, за словами деяких лідерів, покликаний погрожувати країнам для припинення ними фінансової та військової підтримки України, відзначає видання.

Але тепер, після місяців розслідування, "численні офіційні особи в приватному порядку заявляють, що росія, можливо, не винна в атаці на газопроводи "Північного потоку", йдеться у статті.

"На даний момент немає жодних доказів того, що росія стоїть за саботажем", - сказав один європейський чиновник, повторюючи оцінку 23 дипломатичних і розвідувальних співробітників у дев’яти країнах, опитаних за останні тижні.

Навіть ті, хто володіє внутрішньою інформацією про деталі експертизи, остаточно не прив’язують росію до атаки, заявили офіційні особи, говорячи на умовах анонімності, щоб поділитися інформацією про хід розслідування, частина з якої базується на секретних даних розвідки, зауважує видання.

Наразі аналітики не чули й не читали заяв російської сторони, які б приписували собі такі заслуги чи припускали, що вони намагаються приховати свою причетність, заявили чиновники.

"Однак росія залишається головним підозрюваним, частково через її нещодавню історію бомбардувань цивільної інфраструктури в Україні та схильність до нетрадиційних методів ведення війни. За словами офіційних осіб, не так уже й складно думати, що кремль міг би напасти на "Північний потік", можливо, для того, щоб підірвати рішучість НАТО та позбавити союзників, які залежать від російських енергоносіїв", - йдеться у статті.

Доповнення

Влада Швеції та Данії розслідує чотири витоки в газопроводах "Північний потік-"1 і "Півінчний потік-2", які йдуть з росії до Німеччини через Балтійське море.

Данія заявляла, що попереднє розслідування показало, що витік був викликаний потужними вибухами.

У Швеції заявили, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки.