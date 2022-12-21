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WP: нет убедительных доказательств того, что россия стоит за атакой на "Северный поток"

WP: нет убедительных доказательств того, что россия стоит за атакой на "Северный поток"

Киев • УНН

 • 394643 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Некоторые западные официальные лица сомневаются в ответственности кремля за атаку на трубопроводы "Северного потока", однако россия остается главным подозреваемым, сообщает Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, после взрывов, которыми в конце сентября были серьезно повреждены подводные трубопроводы, построенные для транспортировки природного газа из россии в Европу, мировые лидеры "скоро обвинили москву в наглом и опасном акте саботажа". К тому же с приближением зимы оказалось, что кремль намерен снизить поставки энергоносителя для миллионов по всему континенту, - акт "шантажа", который, по словам некоторых лидеров, призванный угрожать странам для прекращения ими финансовой и военной поддержки Украины, отмечает издание.

Но теперь, после месяцев расследования, "многочисленные официальные лица в частном порядке заявляют, что россия, возможно, не виновата в атаке на газопроводы "Северного потока", говорится в статье.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что россия стоит за саботажем", - сказал один европейский чиновник, повторяя оценку 23 дипломатических и разведывательных сотрудников в девяти странах, опрошенных за последние недели.

Даже те, кто владеет внутренней информацией о деталях экспертизы, окончательно не привязывают россию к атаке, заявили официальные лица, говоря на условиях анонимности, чтобы поделиться информацией о ходе расследования, часть из которой базируется на секретных данных разведки, замечает издание.

На данный момент аналитики не слышали и не читали заявлений российской стороны, которые приписывали себе такие заслуги или предполагали, что они пытаются скрыть свою причастность, заявили чиновники.

"Однако россия остается главным подозреваемым, частично из-за ее недавней истории бомбежек гражданской инфраструктуры в Украине и склонности к нетрадиционным методам ведения войны. По словам официальных лиц, не так уж сложно думать, что кремль мог бы напасть на "Северный поток" возможно, для того, чтобы подорвать решимость НАТО и лишить союзников, зависящих от российских энергоносителей", - говорится в статье.

Дополнение

Власти Швеции и Дании расследуют четыре истока в газопроводах "Северный поток-"1 и "Северный поток-2", которые идут из россии в Германию через Балтийское море.

Дания заявляла, что предварительное расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами.

В Швеции заявили, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки.

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