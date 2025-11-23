$42.150.00
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США наступного тижня, але все залежить від зустрічі в Женеві
17:09 • 15203 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
17:04 • 21846 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
17:00 • 18090 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 18118 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 17362 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 14840 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 14907 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 35759 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 44776 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
Публікації
Ексклюзиви
рф завдала 15 ударів по Харкову: вже троє загиблих і 15 постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

У Харкові збільшилася кількість загиблих і поранених після масштабного російського обстрілу 23 листопада. За оновленими даними, по місту завдали 15 ударів, серед постраждалих 12-річна дитина.

рф завдала 15 ударів по Харкову: вже троє загиблих і 15 постраждалих, серед них дитина

У Харкові збільшилася кількість загиблих і поранених після масштабного російського обстрілу ввечері 23 листопада. Серед травмованих є 12-річна дитина. За оновленими даними Ситуаційного центру, по місту завдали 15 ударів. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.

На жаль, вже троє загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова

- написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 12-річна дитина.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях", - додав Терехов.

У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Міська влада повідомила про влучання у приватний будинок та постраждалих. 

росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський 23.11.25, 18:19 • 3346 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків