рф завдала 15 ударів по Харкову: вже троє загиблих і 15 постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
У Харкові збільшилася кількість загиблих і поранених після масштабного російського обстрілу 23 листопада. За оновленими даними, по місту завдали 15 ударів, серед постраждалих 12-річна дитина.
У Харкові збільшилася кількість загиблих і поранених після масштабного російського обстрілу ввечері 23 листопада. Серед травмованих є 12-річна дитина. За оновленими даними Ситуаційного центру, по місту завдали 15 ударів. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.
На жаль, вже троє загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова
За його словами, кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих 12-річна дитина.
"За уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях", - додав Терехов.
Нагадаємо
У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Міська влада повідомила про влучання у приватний будинок та постраждалих.
