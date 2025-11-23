РФ нанесла 15 ударов по Харькову: уже трое погибших и 15 пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
В Харькове увеличилось количество погибших и раненых после масштабного российского обстрела 23 ноября. По обновленным данным, по городу нанесли 15 ударов, среди пострадавших 12-летний ребенок.
В Харькове увеличилось количество погибших и раненых после масштабного российского обстрела вечером 23 ноября. Среди травмированных есть 12-летний ребенок. По обновленным данным Ситуационного центра, по городу нанесли 15 ударов. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.
К сожалению, уже трое погибших в результате вечернего обстрела Харькова
По его словам, количество пострадавших возросло до 15 человек.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших 12-летний ребенок.
"По уточненной информации Ситуационного центра было 15 ударов по городу по шести локациям", - добавил Терехов.
Напомним
В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела возник пожар. Городские власти сообщили о попадании в частный дом и пострадавших.
